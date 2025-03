Ahi ahi Sinner, ribaltone al primo posto della classifica Atp: c’è l’annuncio

Il numero uno al mondo Jannik Sinner vive la 40esima settimana in testa alla classifica Atp, il tutto in maniera consecutiva ed un dominio che non capitava da tempo. Il campione di San Candido ha mostrato un’impressionante serie di risultati, l’azzurro non si ferma mai e tra gli avversari nessuno sembra capace di tenere il suo ritmo.

Sinceramente tutti avevano l’impressione che Jannik potesse reggere questo primato ancora per diverso tempo, ma l’oramai noto caso Clostebol ha cambiato tutto e Sinner ha dovuto patteggiare per una squalifica di 3 mesi e ora resterà fermo fino agli inizi di Maggio. Una situazione paradossale e tra le altre cose il numero uno non potrà allenarsi in circoli ufficiali Atp fino al prossimo 13 Aprile, causando cosi una fastidiosa problematica.

Dietro i rivali possono avvicinare o anche scavalcare Sinner in classifica e al momento l’azzurro non è certo di partire come numero uno al torneo del suo ritorno, ovvero gli Internazionali d’Italia a Roma. Se il tedesco Zverev lo sta sicuramente aiutando sprecando grandi occasioni e perdendo in maniera clamorosa non si può dire lo stesso del grande rivale Carlos Alcaraz che ora coltiva il sogno del sorpasso, questa cosa è sempre più possibile. Lo stesso atleta murciano ne ha parlato in conferenza stampa.

Carlos Alcaraz è netto sul sorpasso a Sinner: le parole

Alcaraz è il campione in carica ad Indian Wells e visto il suo rendimento ha grandi possibilità di vincere questo torneo per la terza volta consecutiva. Tutto ciò farebbe da apripista ad altri tornei dove il tennista iberico potrebbe guadagnare tanti punti sull’acerrimo rivale. Nella conferenza stampa post gara l’attuale numero 3 al mondo ha parlato cosi dell’ipotesi sorpasso:

“Numero 1? E’ qualcosa che ho in mente, anche se non mi ci sto concentrando davvero”. Poi il tennista ha proseguito chiarendo: “In ogni torneo mi concentro solo su me stesso, voglio giocare un buon tennis e diventare un giocatore migliore, se faccio le cose giuste il numero uno arriverà di conseguenza”, la spiegazione del 4 volte vincitore di titoli del Grande Slam.

Alcaraz affronterà Grigor Dimitrov agli Ottavi di finale e il tabellone non è cosi impossibile per un torneo che potrebbe vedere come suoi principali avversari il russo Medvedev o il greco Tsitsipas, apparso in ripresa negli ultimi tornei. Chissà se Jannik Sinner vedrà o meno il torneo e nell’eventualità se farà il tifo per qualcuno. L’azzurro al momento si divide tra Montecarlo dove vive e casa della sua famiglia. Nelle ultime ore è stato visto a Montecarlo insieme all’ex tennista Dominic Thiem, atleta con il quale si starebbe allenando in questo momento.