Kate Middleton ‘fatta fuori’, incredibile gesto a Buckingham Palace: cos’è successo

La decisione ufficiale della Royal Family fa infuriare tutti i seguaci. In particolare i fan di Kate Middleton non hanno gradito.

Kate Middleton è una figura centrale in questo momento della Royal Family ed è sempre più apprezzata sia dentro che fuori Buckingham Palace. La Duchessa, moglie del Principe William, ha sempre più seguito tra la popolazione e in particolare dopo quello che è successo negli ultimi anni che l’ha vista protagonista.

Kate ha vissuto nell’ultimo anno diverse difficoltà e ha rischiato la vita a causa di un tumore all’addome che l’ha costretta alla Chemio e a diverse terapie per salvaguardare la sua salute. Questo suo ‘essere umana come gli altri’ l’ha avvicinata ancora di più alla popolazione e in molti ‘fanno il tifo’ per lei e non vedono l’ora che diventi regina. Nonostante ciò nelle ultime ore un gesto non è stato gradito, anzi ha fatto molto discutere.

La partner ufficiale del principe William ha un grande seguito tra il popolo, presenzia a numerosi eventi ufficiali ed è molto apprezzata ma incredibilmente è stata letteralmente dimenticata. Si è tenuta alcuni giorni fa la Festa della Donna ed anche Buckingham Palace ha voluto celebrare le donne che hanno fatto la storia all’interno della Famiglia Reale, ma una semplice dimenticanza ha scatenato tante polemiche, andiamo a vedere nello specifico cosa è successo.

‘Kate Middleton non c’è’, esplode la polemica sui social

Per la giornata in onore della donna, appunto quella dell’8 Marzo, l’account Instagram di Buckingham Palace ha pubblicato uno scatto come omaggio per tutte le donne che hanno vissuto gli ultimi due secoli e diversi personaggi chiave attorno alla Royal Family. Dalla regina Elisabetta fino alla principessa Anna senza dimenticare l’attuale moglie di Carlo, la regina Camilla ma è accaduto però l’incredibile.

Subito i fan hanno notato l’assenza della futura regina Kate Middleton dal post social e in molti si sono chiesti come sia possibile tutto ciò, l’assenza della futura regina nonchè madre dell’erede al trono George e il dubbio era se si trattasse di una vera dimenticanza o di un errore voluto, come sottolineato dai più maliziosi.

L’account social della Royal Family ha pubblicato una serie di post e tra gli utenti molti hanno chiesto dove fosse Kate, vari commenti degli utenti come ad esempio: “Dov’è Kate?’ o anche ‘Perchè c’è Sofia e non Kate?’, tante polemiche sulla donna. In molti hanno discusso riguardo questa questione e non hanno gradito. Kate è molto rispettata in Gran Bretagna e questa decisione ha fatto tanto scalpore.