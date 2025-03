Tutti stanno mettendo della carta stagnola sull’asse da stiro: il motivo è sensazionale

Diciamoci la verità, tra le tante faccende domestiche di cui ci occupiamo ogni giorno, dover stirare montagne di panni non è di certo tra le più piacevoli. La sola idea di dover passare ore intere sommersi tra vapore, pieghe, camicie e pantaloni, è sicuramente una tortura, soprattutto ora che le temperature inizieranno via via a rialzarsi.

Tuttavia, nonostante la poca inclinazione, sappiamo benissimo quanto sia importante dover stirar. Un passaggio che non serve solo ad eliminare le pieghe dagli indumenti, ma ci permette anche di poter andare in giro in modo ordinato e sistemato. Ecco perché, prendendo coscienza di non poter declinare questo compito, sarà importante provare qualche piccolo trucchetto che almeno renda le cose meno complicate e che ci aiuti a velocizzare il tutto.

Con il trucco della carta stagnola sull’asse da stiro, elimini le pieghe velocemente

Anche se in commercio esistono dei ferri da stiro sempre più potenti e veloci nell’eliminare le pieghe, si potrà optare per qualche altro rimedio fai da te che aiuti a dimezzare ancora di più i tempo di stiratura. Ebbene, utilizzando della semplice carta stagnola (carta argentata) sull’asse da stiro, andremo ad impiegare la metà del tempo e stirare non sarà più così un tormento. Un metodo diventato già virale e che vale assolutamente la pena provare.

Un rotolo di carta argentata in casa non manca mai e i suoi mille usi la rendono davvero preziosa. Infatti, c’è chi la usa per conservare alimenti aperti, chi per proteggere il piano cottura e chi ancora mette alcune palline in lavastoviglie per evitare gli aloni di calcare. Oggi però, andremo a svelare un altro uso alternativo e che la renderà ancora più preziosa. Ma in cosa consiste questo trucco?

In pratica, si andrà a prendere l’asse da stiro, si andrà a sollevare la copertura di stoffa e si andrà a ricoprire la superficie dell’asse interamente con la carta argentata. Una volta fatto questo, si andrà a risistemare il tutto e si potrà procedere a stirare come si è soliti fare, questa volta però con un’enorme differenza. La carta stagnola infatti, tenderà ad assorbire il calore del ferro da stiro, rilasciandolo lentamente, in questo modo i capi verranno completamente avvolti dalle alte temperature sia da sopra che da sotto e le pieghe andranno via in una sola volta, senza dover perdere tempo a rigirare il capo. Ed ecco che con questo trucco si impiegherà la metà del tempo a stirare.