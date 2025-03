Il Paradiso delle Signore non andrà in onda, che batosta per i fan: il motivo

Ad aprile ci sarà più di una novità nel palinsesto Rai. I cambiamenti di programmazione riguarderanno Il Paradiso delle Signore, appuntamento sempre atteso da uno zoccolo duro di appassionati che non vogliono perdersi neppure uno spezzone delle vicende che ruotano intorno al negozio di moda della Milano di metà anni Sessanta.

Del resto la serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, ormai giunta alla nona stagione, è sempre sulla cresta dell’onda. Anche lunedì scorso (10 marzo) Il Paradiso ha toccato quota 20% di share conquistando le attenzioni di un milione e 780 mila spettatori. Numeri che parlano da sé e spiegano perché la Rai abbia da messo tempo in cantiere la decima stagione.

I fan dunque non saranno particolarmente contenti di sapere che il prossimo mese le avventure dei loro beniamini televisivi non andranno in onda. Si fermerà anche Stasera tutto è possibile su Rai 2: stop anche per il programma condotto da Stefano De Martino. Ecco perché la Rai ha deciso di fare il cambio di programmazione.

Stop per Il Paradiso delle Signore: ecco quando si fermerà la soap

I fan più sfegatati de Il Paradiso delle Signore dovranno pazientare per una giornata: l’appuntamento con il period drama di Rai 1 salterà nella giornata del 21 aprile (il Lunedì dell’Angelo, detto volgarmente “Pasquetta”). Il Paradiso insomma non sarà in onda regolarmente nella fascia del primo pomeriggio, alle 16.

Dunque la serie ambientata nella ruggente Milano del boom economico e della moda non verrà trasmessa lunedì 21 aprile. Un altro stop, sempre nello stesso mese, è prevista per il 25 aprile, nella giornata della festa della Liberazione. Doppia sospensione per la soap che sta facendo appassionare una media di 1,7 milioni di spettatori con picchi del 21% di share.

Come anticipato, il grande riscontro di pubblico ottenuto dalla nona stagione ha rapidamente convinto i vertici di Via Mazzini a dare il via libera al Paradiso delle Signore 10, la cui messa in onda è prevista da settembre 2025, sempre nel daytime. Stop anche – questa volta nel prime time – per Stasera tutto è possibile, il varietà del martedì sera condotto da Stefano De Martino.

Il prossimo 8 aprile andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione, mentre il 15 aprile verrà trasmesso lo show teatrale di Stefano De Martino in prime time su Rai 2. A partire da martedì 22 aprile andrà in onda un altro ciclo di appuntamenti con Belve, il graffiante talk show di interviste condotto da Francesca Fagnani, pronta nuovamente a porre le sue domande scomode agli ospiti in studio.