No a Max Verstappen, clamorosa decisione: salta tutto

Il presente di Max Verstappen porta il nome della Red Bull, con l’imminente inizio di campionato ormai alle porte. La Formula 1 riapre i battenti, e al netto del grande passaggio di Hamilton in Ferrari e dell’enorme crescita McLaren, i riflettori non possono che essere ancora puntati sull’olandese.

L’asso della Red Bull è infatti il campione del Mondo in carica, nonché vincitore degli ultimi quattro titoli. Verstappen, seppur con più fatica del solito, ha vinto anche nella passata stagione e si prepara ora a difendere il mondiale con le unghie e con i denti. Poi sarà tempo di pensare anche al prossimo futuro, nonostante un contratto in essere con la scuderia anglo-austriaca valido fino alla fine del 2028.

Al netto di tutto però appare evidente come i risultati di pista, qualora non fossero all’altezza, potrebbero anche indurre Verstappen a guardarsi attorno a caccia della soluzione migliore. Una strada che però non dovrebbe essere quella della Mercedes, che con l’innesto del giovane Kimi Antonelli è andato verso tutt’altra direzione dopo averlo lungamente corteggiato.

Soprattutto nella prima metà del 2024, approfittando delle problematiche interne della Red Bull, Toto Wolff ha fatto più di qualche pensiero al colpaccio olandese. Poi le strade non si sono unite, con Max rimasto a Milton Keynes.

Mercedes, Wolff ‘respinge’ Verstappen: l’annuncio spiazza i tifosi

Toto Wolff ora sembra aver alzato bandiera bianca nei confronti della situazione Verstappen. La Mercedes ha scelto altre strade e con l’accoppiata Russell-Antonelli spera di crescere tanto.

È stato lo stesso team principal delle frecce d’argento a chiudere mediaticamente la questione rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in Australia: “Dobbiamo concentrarci sulla nostra formazione di piloti e dobbiamo fare del nostro meglio. Non flirto in giro se sto bene con il partner e ho un buon rapporto e questo vale anche per quest’anno. Al momento questa possibilità [ingaggiare Verstappen] non è nei radar. Non mi piace spostare la mia attenzione da questi ragazzi”.

L’ipotesi di vedere Verstappen nella vettura che è stata di Lewis Hamilton non pare quindi destinata a prendere corpo prossimamente, con il team che ha quindi optato per soluzione differenti. Lo stesso Max quindi è focalizzato sul presente in Red Bull, il tutto sempre con un occhio altrove qualora le cose si mettessero male.

In questo senso secondo ‘RadioPaddock’ l’Aston Martin, ultimo team rimasto in lizza, avrebbe già presentato al campione olandese delle offerte da capogiro.