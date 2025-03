Il Milan lo scippa all’Inter: lo scambio gela i tifosi

Il Milan punta a potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Occhi su un ex Inter che ha avuto un grande impatto sulla Serie A

La stagione del Milan è stata senza dubbio al di sotto delle aspettative. Non basta la Supercoppa italiana a salvare l’annata dei rossoneri che sono passati anche attraverso un cambio di panchina con l’avvicendamento tra Fonseca e Conceiçao.

Anche con l’ex Porto, pur vincitore in Supercoppa, le cose non stanno andando per il verso giusto. La qualificazione Champions tra distanza e concorrenza folta resta un’impresa difficilissima da compiere, e gli eccessivi alti e bassi sia emotivi che di risultati iniziano a pesare su un ambiente arrivato al limite.

Il Milan è quindi lontanissimo da quello che si aspetterebbero i tifosi, che in vista della prossima estate attendono ulteriori cambiamenti nella struttura del club. Dall’allenatore a parte dei calciatori: i prossimi mesi potrebbero andare a rivoluzionare profondamente la società meneghina. Al netto di chi sarà il nuovo tecnico, i fan del Milan attendono soprattutto rinforzi di livello in campo, che possano andare ad invertire il trend degli ultimi mesi.

Occhio quindi ai calciatori giovani ed in rampa di lancio che stanno facendo bene in Serie A. Tra questi c’è anche Cesare Casadei, che ha avuto un enorme impatto sul mondo Torino, arrivato dal Chelsea questo inverno, e con un passato nel settore giovanile dell’Inter.

Calciomercato Milan, idea Casadei: scambio per prenderlo dal Torino

Subito un gol, un assist e tanta qualità al servizio della squadra per Casadei che ha alzato sin da subito l’asticella del rendimento, divenendo un leader tecnico del Torino.

Colpo promosso a pieni voti quello dei granata che dovranno già guardarsi dagli interessamenti possibili di alcune big. Tra queste il Napoli e soprattutto il Milan, che potrebbe andare a piazzare una solta di sgarbo ai rivali dell’Inter, che hanno avuto modo di crescere il ragazzo in tenera età.

Il valore di mercato di Casadei è già in crescita e non vanno escluse eventuali contropartite per abbassare le potenziali pretese del Toro. In questo senso, qualora non decollasse in questi mesi al Milan, potrebbe risultare utile il profilo di Warren Bondo, arrivato a San Siro a titolo definitivo proprio in coda alla sessione invernale di calciomercato.

Tra problemi fisici da riassorbire del tutto e scelte tecniche però il francese classe 2003 ha collezionato finora solo una presenza contro il Lecce. Il Milan ad ogni modo lo attende e ci punta tra le alternative, ma se non dovesse convincere e al contempo Casadei completasse il percorso di maturazione, non andrebbe escluso un tentativo di scambio (con conguaglio) coinvolgendo i due centrocampisti.