Bagno piccolo? Non serve ristrutturarlo per renderlo più grande: con questi trucchi cambierà subito aspetto

Tra i vari ambienti di casa, il bagno è senza dubbio quello in cui passeremo una buona parte del nostro tempo. Un luogo, dove non solo andremo a dedicarci alla nostra igiene personale, ma sarà il rifugio perfetto quando abbiamo la voglia di staccare un attimo la mente e di concederci qualche minuto di relax, magari immersi in una bella vasca piena d’acqua calda.

Tuttavia, a causa delle dimensioni particolarmente ridotte, il bagno tutto sembrerà tranne che un’oasi confortevole, soprattutto se visivamente sembra stretto, buio e angusto. In questo caso, le alternative non sono molto a disposizione, se non quella di trovare qualche piccolo escamotage che permetterà di rendere il bagno più grande senza doverlo stravolgere completamente. In questo modo, il cambiamento sarà immediato, ma si eviterà di spendere molto ma soprattutto non si avranno lavori in casa.

Come trasformare un bagno piccolo in un ambiente confortevole

Riuscire ad ottimizzare gli spazi in casa è molto importante, non solo per avere sempre tutto in ordine, ma soprattutto per rendere gli ambienti pratici e funzionali. Di conseguenza, ritrovarsi con un bagno piccolo e angusto non è di certo tra le cose più belle con cui ritrovarsi. Fortunatamente, esistono dei piccoli accorgimenti da adottare e che permetteranno di cambiare subito aspetto al bagno, ma senza doverlo ristrutturare.

Secondo gli interiori designer esistono delle piccole migliorie da poter fare all’interno di un bagno piccolo, che permetteranno di renderlo subito più pratico e confortevole. Vediamo quindi di cosa si tratta nel dettaglio:

Usare colori chiari : il bianco, il beige e i toni pastello riflettono la luce e danno un senso di spaziosità;

: il bianco, il beige e i toni pastello riflettono la luce e danno un senso di spaziosità; Illuminazione strategica : installare luci a LED luminose e usare specchi per riflettere la luce naturale o artificiale;

: installare luci a LED luminose e usare specchi per riflettere la luce naturale o artificiale; Specchio grande : uno specchio ampio sopra il lavandino o una parete a specchio creano profondità e rendono l’ambiente visivamente più grande;

: uno specchio ampio sopra il lavandino o una parete a specchio creano profondità e rendono l’ambiente visivamente più grande; Box doccia in vetro trasparente : le tende opache o divisori ingombranti sono assolutamente da evitare, perché restringono ancora di più l’ambiente;

: le tende opache o divisori ingombranti sono assolutamente da evitare, perché restringono ancora di più l’ambiente; Mobili sospesi : lavabi e mobili sospesi liberano il pavimento e fanno sembrare lo spazio più arioso;

: lavabi e mobili sospesi liberano il pavimento e fanno sembrare lo spazio più arioso; Mensole e organizer verticali : sfruttare lo spazio in altezza con scaffali sopra il WC o accanto al lavandino;

: sfruttare lo spazio in altezza con scaffali sopra il WC o accanto al lavandino; Appendini e ganci : usare ganci adesivi o magnetici per asciugamani e accessori;

: usare ganci adesivi o magnetici per asciugamani e accessori; Ridurre gli oggetti a vista : usare contenitori trasparenti o scatole coordinate per un aspetto sistemato;

: usare contenitori trasparenti o scatole coordinate per un aspetto sistemato; Sostituire i prodotti ingombranti: optare per dispenser a muro o contenitori più piccoli.

Con questi semplici accorgimenti, il bagno avrà immediatamente un altro aspetto e sembrerà subito più grande, spazioso e luminoso.