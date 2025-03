Totti-Blasi, svelata la verità: i fan quasi non ci credono

La fine della lunga relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo 17 anni di matrimonio è stata mal digerita dai fan che si sono ritrovati spettatori di un duello a distanza che ha stravolto la vita di entrambi.

Ora sia l’ex campione della Roma che la conduttrice capitolina hanno intrapreso nuove strade, andando a ridisegnare presente e futuro. Dando però uno sguardo al passato è possibile incappare in alcuni retroscena interessanti, soprattutto in merito agli anni della gioventù di Francesco Totti.

A tal proposito a prendere la parola è stata la celebre attrice Manuela Arcuri, che intervenuta a ‘La Volta Buona’ ha confessato: “Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria. Pre matrimonio, di tutti. Io cercavo una storia seria, ho sempre voluto una famiglia e sapevo già che con lui non sarebbe stato così”.

“Ci fu un bacetto, o poco e niente”, ha precisato, aggiungendo che, pur avendo voluto qualcosa di più, capiva come lui fosse ambito da tante altre donne, e non intendeva impegnarsi, complicando una possibile storia duratura. La stessa attrice italiana ha quindi ammesso come fossero entrambi “troppo giovani”.

Manuela Arcuri su Totti: “Ci fu qualcosa ma eravamo ragazzini” poi l’annuncio su Ilary Blasi

La confessione di Manuela Arcuri fa dunque riflettere su ciò che sarebbe potuto essere, e alla fine non è mai stato. Il suo desiderio giovanile è rimasto tale, e la storia per entrambi è andata in un altro modo.

Totti all’epoca era infatti un uomo già corteggiato da molte donne, e come ammesso non era pronto a impegnarsi. La Arcuri ha sottolineato come la sua intenzione fosse sempre quella di trovare una relazione stabile, ma ha anche compreso la situazione in cui si trovava l’ex numero 10 della Roma, già lanciato verso una carriera stellare ed uomo ambito da molti.

La storia personale di Totti lo ha quindi portato verso altri lidi, con la lunga storia d’amore con Ilary Blasi che gli ha cambiato la vita. La stessa Manuela Arcuri, a margine dell’intervista, ha quindi espresso la sua opinione anche sulla rottura tra i due: “Trovo che lui sia un bellissimo ragazzo, tutte volevano fidanzarsi con lui. Aveva tantissime donne ai suoi piedi, era facile per lui cadere in tentazione. Questo ovviamente non giustifica il tradimento. Bisogna avere il coraggio di chiudere prima del tradimento, bisogna capire quando una storia è finita”.