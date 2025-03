Google Maps, da oggi non sarà più lo stesso: queste funzioni cambieranno tutto

Tra le tante applicazioni di Google, Maps occupa un posto particolare. Potremmo dire che Google Maps ha rivoluzionato la mobilità almeno quanto WhatsApp ha innovato nella comunicazione quotidiana. Le app di navigazione hanno di fatto archiviato le laboriose ricerche sulle mappe stradali per individuare le meta del viaggio.

Malgrado Maps sia diffuso da diversi anni, il panorama di funzionalità di questa applicazione rimane in parte ancora inesplorato da parte dei numerosissimi utenti che usano tutti i giorni lo strumento di Google per viaggiare. Parliamo insomma di funzioni poco note agli automobilisti e che possono tornare davvero molto utili.

Le funzionalità di Google Maps sono talmente numerose che non sono poche quelle che rimangono nascoste o totalmente ignorate dai fruitori di questa applicazione. Alcune di queste possono veramente fare la differenza. Ecco le impostazioni che possono rivelarsi davvero di grande utilità per chi deve spostarsi su strada.

Google Maps, le funzioni che daranno una svolta

Pensiamo solo alla possibilità di visualizzare i dettagli della mappa. Attivando il menu per cambiare la visualizzazione dei livelli (premendo il tasto in alto a destra con i due quadrati sovrapposti) possiamo andare a scegliere diverse opzioni nella categoria “Dettagli mappa”. Potremo così visualizzare le opzioni relative al Trasporto pubblico.

Così facendo Maps ci mostrerà sulla mappa le fermate di bus, metro, treni e altri mezzi pubblici. Per alcuni tipi di trasporto potremo visualizzare anche i percorsi colorati (per esempio le linee della metropolitana). Avremo modo anche (opzione Traffico) di verificare l’intensità del traffico su strada, grazie a un sistema cromatico a intensità crescente (verde, giallo, rosso).

Utilissima anche l’opzione Bicicletta. Attivandola potremo vedere sulla mappa le piste ciclabili e i percorsi consigliati per chi usa la bicicletta per i suoi spostamenti. E che dire dell’opzione 3D che rende leggermente tridimensionali palazzi e strutture sulla mappa? Infine c’è Street View, in grado di mostrare le strade coperte dal servizio di foto immersive,

Può essere fondamentale per la propria sicurezza l’opzione Incendi (non attiva però nel nostro Paese). Come è facile immaginare indica la posizione di eventuali incendi e di punti pericolosi sulla mappa. Utile (ma anche questa non attiva in Italia) l’opzione Qualità aria, che mostra un’aria colorata contenente informazioni sullo stato dell’aria nella zona selezionata.

Si spiega poi da sola la funzione Salva parcheggio, fondamentale per chi ha la memoria corta e dimentica facilmente dove ha parcheggiato il proprio mezzo di trasporto. Utilizzarla è davvero molto semplice. Non dovremo fare altro che aprire Maps, cliccare sul puntino blu e indicare la nostra posizione. Selezioniamo infine la seconda opzione nella finestra – “Salva parcheggio” appunto – per registrare la posizione esatta del mezzo.