Ultim’ora, dimissioni Thiago Motta: non ci sono più dubbi

L’allenatore della Juve Thiago Motta è costantemente nel mirino nelle ultime ore. Le scelte del tecnico sono costantemente sotto accusa ed i tifosi bianconeri sono stufi e gridano ad un esonero immediato. Al momento Giuntoli ha blindato l’allenatore ma occhio a quello che potrebbe succedere nelle prossime ore, si valuta con grande attenzione.

La stagione del club bianconero è a dir poco fallimentare, la squadra torinese è uscita dalle coppe contro Empoli e Psv Eindhoven, avversari tutt’altro che irresistibili e le due sconfitte contro Atalanta e Fiorentina mandano la Juve al quinto posto, in questo momento fuori dalla Champions League. E tra i tifosi aumentano le recriminazioni perchè avanti si va a passo molto molto lento e quest’anno si poteva far bene.

Insomma in molti si aspettavano l’esonero di Motta dopo ieri eppure dalle dichiarazioni di Giuntoli sembra tutt’altro. Qualcuno auspicava anche le dimissioni di Thiago Motta ma al momento non sembra essere di questa intenzione. Il giornalista Mario Mattioli ha parlato a Radio Radio analizzando il momento del club bianconero ed è stato piuttosto duro a riguardo, sia sulla Juve che su Thiago Motta. D’altronde i numeri parlano chiaro.

Mazzata Juve, arriva la decisione su Thiago Motta

Nel corso di un intervento dai colleghi di Radio Radio l’esperto giornalista Mario Mattioli ha parlato della situazione riguardo alla panchina dell’allenatore bianconero: “Giuntoli ha difeso Motta perchè non poteva fare altro. Ero convinto che a fine partita avremmo assistito alle dimissioni dell’allenatore, ma mi hanno detto che non lo farà mai”, la chiosa del giornalista.

Proseguendo sulla situazione in casa Juve Mattioli è chiaro: “Occorrerebbe fare piazza pulita e mandare via il tecnico ma la società non è capace di sollevare il tecnico dal suo incarico. La realtà è che è deprimente vedere questa Juve, una squadra vuota, senza idee e senza volontà. A dire il vero si fa fatica anche a chiamarla Juventus”.

Una situazione paradossale e vedremo come reagirà la squadra alla ripresa dopo la sosta ma i bianconeri non possono più perdere punti, ne va della zona Champions e non si può pensare assolutamente fallire questo obiettivo. Lo stesso Thiago Motta è in bilico e probabilmente a fine stagione saluterà, ma la Juve vuole provarci ancora e tentare di andare avanti con una squadra di grande talento ma che in realtà non sta mantenendo le aspettative, anzi tutt’altro.