Prima che sia troppo tardi ho iniziato a prevenire la comparsa degli insetti con questo mix naturale: pronto in pochi minuti

Come allontanare i primi insetti da casa con uno spray repellente del tutto naturale: basterà davvero poco per non vederne mai più.

L’arrivo della primavera sancisce definitivamente la fine di mesi bui, freddi e piovosi. Le giornate si allungano, il sole torna a splendere in tutta la sua bellezza e le temperature iniziano ad essere più miti e gradevoli. Anche la natura inizia a risvegliarsi, lasciandosi alle spalle quel grigiore tipico dei mesi invernali.

Ma l’arrivo della primavera vuol dire anche rivedere comparire in casa tutti quei piccoli insetti che per qualche mese erano sparito dalla circolazione; zanzare, mosche, formiche e anche scarafaggi, tornano a fare capolino nelle nostre abitazioni, iniziano a portare tutta una serie di disagi con la loro presenza. Ecco perché, prima che sia troppo tardi, si dovranno iniziare ad usare alcuni accorgimenti che quest’anno impediranno di ritrovarsi la casa infestata da tutti questi piccoli esserini.

Come allontanare gli insetti con un repellente 100% naturale

Una delle prime cose da fare per evitare di ritrovarsi la casa invasa dagli insetti è ovviamente mantenere il massimo dell’igiene in ogni ambiente. Una volta fatto questo, si potrà passare direttamente alla fase successiva, ossia utilizzare un repellente naturale che permetta di tenere lontani gli insetti. Fra le tantissime alternative, uno si è rivelato essere piuttosto valido e prevede l’utilizzo dell’aglio.

L’aglio oltre ad essere un prezioso alleato in cucina e che permette di portare in tavola dei piatti saporiti, risulta essere anche ricco di proprietà benefiche per la salute. Ma non è ancora tutto, perché grazie all’allicina, un composto solforoso contenuto all’interno dei suoi spicchi è in grado di generare un odore che risulta sgradevole agli insetti, ed è per questo che è perfetto come repellente naturale. Ma come sfruttarlo al massimo? Vediamo come preparare un succo d’aglio, capace di neutralizzare questi piccoli ospiti indesiderati.

Per prima cosa prendere un aglio intero e separare e sbucciare i suoi spicchi. A questo punto andranno schiacciati con l’aiuto di uno schiacciaglio. Prendere la polpa ottenuta e filtrare con un colino per ottenere il liquido. A questo poi, andrà aggiunta dell’acqua mantenendo una proporzione di 1:5 e si andrà poi mescolando per ottenere un liquido omogeno. Si filtrerà ancora una volta ed infine si potrà trasferire in un flacone spray. Ora tutto ciò che bisogna fare sarà vaporizzare lo sciroppo d’aglio nei pressi di balconi e finestre per scongiurare la presenza degli insetti in casa.