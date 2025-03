Ultim’ora Juve, Del Piero accanto a un altro allenatore: la Foto ufficiale fa sognare

Le ultime due batoste rimediate in successione contro Atalanta e Fiorentina hanno nuovamente messo alle strette la Juventus. I bianconeri sono crollati sotto i colpi di nerazzurri e viola riaprendo le vecchie ferite e mandando in frantumi quel minimo di certezze racimolate con i precedenti cinque successi di fila in Serie A.

Sette gol incassati senza realizzarne nemmeno uno nelle ultime due gare danno la misura delle problematiche profonde di una squadra lontanissima da quelle che erano le prospettive della vigilia della stagione. La Juventus ha infatti raccolto solo delusioni e cocenti eliminazioni da tutte le coppe in cui ha giocato, mentre in campionato è impelagata in una corsa ad un piazzamento Champions, che alla luce anche della concorrenza, si fa sempre più complicata.

Il percorso della Juve di Thiago Motta è stato quindi enormemente tortuoso, con l’allenatore italo-brasiliano finito a più riprese sul banco degli imputati, tra la gestione di alcuni casi spinosi e la confusione tattica che aleggia in campo. Ora dovrà approfittare della sosta per riordinare le idee e provare a far ripartire immediatamente una squadra che ha bisogno di ritrovare i proprio punti di riferimento.

Insieme alle certezze del campo dovranno tassativamente arrivare i risultati per un tecnico che sembra avere il futuro sempre più in bilico tra il presente e l’immediato futuro.

Juventus, spunta la ‘foto’ che fa sognare i tifosi: Del Piero con Zidane

Una larga parte della tifoseria bianconera sembra aver già perso la fiducia nei confronti del progetto tecnico di Thiago Motta, che potrebbe essere già al capolinea della sua avventura a Torino.

Tantissime le critiche piovute sull’allenatore ex Bologna, che non pare aver attecchito nel cuore pulsante del tifo juventino. Ecco quindi che iniziano già le speculazioni sul futuro, e sul nome dell’eventuale successore qualora si andasse per un cambio in panchina.

Ad alimentare sogni e speranze ci ha pensato anche Paolo Ardoino, CEO di Tether e piccolo azionista Juve, che su X ha postato una foto di Del Piero affiancato da Zidane.

Ecco la foto con Del Piero e Zidane che sta facendo sognare i fan bianconeri:

I tifosi sono completamente impazziti nel vedere la foto che ritrae l’ex numero 10 bianconero di fianco all’allenatore francese che ha vinto tutto nei suoi trascorsi al Real Madrid. Zidane è un sogno dei fan juventini da tempo, e lo scatto con annesso simbolo della zebra su X ha inevitabilmente fatto partire le fantasie di molti.