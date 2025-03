Moto e scooter, il Governo fa felici gli italiani: come richiedere il bonus fino a 4000 euro

Dal 18 marzo è possibile prenotarsi per l'Ecobonus. Italiani pronti per lo sconto sull'acquisto di moto e scooter elettrici e non elettrici

Arrivano notizie interessanti per gli italiani che hanno in programma prossimamente di scendere in strada andando ad acquistare una nuova moto o un nuovo scooter.

A partire dal lancio del 18 marzo 2025, è infatti possibile prenotare il tanto atteso Ecobonus. Nello specifico si tratta di un contributo statale che offre la possibilità di avere uno sconto sull’acquisto di moto e scooter, elettrici e non. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riattivato la piattaforma online per la prenotazione dei contributi, andando così gradualmente verso una nuova era utile al processo di transizione ecologica relativamente al settore dei trasporti.

In merito al bonus i fondi a disposizione ammontano a 30 milioni di euro, con l’erogazione degli incentivi che dipenderà dall’afflusso delle richieste e dalla stessa disponibilità delle risorse. Gli incentivi sono quindi destinati a moto e scooter appartenenti alle seguenti categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Il tutto però con contributi differenziati in base ad emissioni e rottamazione.

Beneficiano potenzialmente di tale bonus imprese e persone fisiche, e lo stesso contributo viene richiesto dal concessionario che a sua volta deve registrarsi sulla piattaforma ‘ecobonus.mise.gov.it’ andando quindi a seguire le indicazioni fornite dal Ministero.

Bonus del governo per scooter e moto: ora cambia tutto

Molto interessanti sono quindi le cifre attorno a cui orbitano tali incentivi. A tal proposito per i veicoli elettrici, e per il 2025, arrivano fino al 30% del prezzo d’acquisto con un massimo di 3000 euro. Il tutto però può salire anche a 4000 euro in caso di rottamazione di un veicolo che vada da Euro 0 a Euro 3.

Una situazione che rende quindi l’offerta a disposizione degli italiani ancora più interessante in fase di acquisto. Per ciò che concerne invece i veicoli non elettrici, ovvero quelli con emissioni comprese tra 21 e 120 g/km di CO2, il contributo è pari al 20% del prezzo di acquisto, con un massimo di 2.500 euro.

Si tratta quindi di una serie di risorse che gli acquirenti italiani hanno tutto l’interesse e l’intenzione ad applicare. In merito allo stesso Ecobonus inoltre si era espresso il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso che in relazione al rinnovo aveva sottolineato: “Non rinnoveremo più l’ecobonus inefficace su scala nazionale. Abbiamo chiesto per primi all’Europa che un piano incentivi alla domanda sia realizzato, invece, a livello europeo”.

Secondo Urso dunque si tratta di un modo “per incentivare in modo omogeneo e costante l’acquisto di veicoli ecologicamente sostenibili”.