Non spendo più un euro in detersivo per piatti: lo preparo in casa ed è 100% naturale

Il detersivo per piatti rientra in tutti quei prodotti per le pulizie domestiche, che in casa non può assolutamente mancare. Grazie alle sue particolari caratteristiche, permette non solo di sgrassare a fondo, ma di eliminare lo sporco più ostinato e di neutralizzare completamente i cattivi odori. Inoltre, in alcuni casi, il sapone per piatti risulta essere efficace anche per svariati compiti in casa.

Ovviamente così come capita per tutti gli altri prodotti che abbiamo in casa, anche il detersivo per piatti è composto da prodotti chimici, che, non solo possono risultare dannosi per l’ambiente, ma proprio a cause della loro ‘aggressività’ possono anche rovinare determinate superfici. Ecco perché sarà importante non esagerare con le quantità e usarlo sempre in modo corretto ed appropriato.

Sapone per piatti fatto in casa: 100% naturale, rispetti l’ambiente e risparmi

Anche se in commercio esistono tantissime tipologie di detersivo per piatti, a partire dalla classica formula liquida, fino ad arrivare a quelli più concentrati, sono pochi quelli che offrono il 100% di ingredienti naturali. Ecco perché, per cercare di avere un’approccio nettamente più green, optare per qualche rimedio fai da te può diventare senza dubbio la scelta migliore. E cosa c’è di meglio che preparare in casa un’efficace detersivo per piatti?

Per realizzare in casa questo detersivo per piatti naturale servirà:

1 litro di acqua

3 arance

2 cucchiai di sale

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

150 ml di aceto di alcol

500 ml di detersivo per piatti neutro

Procedimento:

Prendere una pentola abbastanza capiente e versare l’acqua al suo interno Aggiungere le bucce d’arancia, il sale, il bicarbonato e mescolare Portare sul fuoco e aspettare che l’acqua inizi a diventare arancione Non appena si inizierà a vedere questo effetto, spegnere la fiamma Filtrare il liquido ottenuto con l’aiuto di un colino Aggiungere il detersivo neutro e mescolare con cura Ora non resta che travasare il composto ottenuto all’interno di un flacone o di un dispender e aspettare che raffreddi completamente.

Non appena sarà freddo, ecco che il nostro detersivo per piatti fai da te è pronto per essere utilizzato come si fa di solito con gli altri. Il suo potere pulente sarà identico ai più comuni detersivi che si trovano in vendita, ma con un’unica differenza…il nostro detersivo fatto in casa è ecologico, naturale ed anche economico.