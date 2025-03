Contatto decisivo, Sarri di nuovo in Italia: allenerà una Big in Champions

Tra gli allenatori attualmente senza panchina c’è anche Maurizio Sarri. L’ex guida tecnica di Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio ha tutte le carte in regola per tornare presto in corsa in un’altra big di Serie A dalle ambizioni decisamente elevate.

Il focus è su quanto potrebbe accadere all’Atalanta, lì dove il destino di Gian Piero Gasperini sembra sempre più lontano dalla squadra. Nell’ultimo mesetto le tensioni con l’ambiente sono decisamente aumentate, e la società è dovuta inevitabilmente intervenire per far rientrare potenziali allarmi, il tutto per arrivare fino a fine stagione con Gasp in panchina.

L’allenatore ex Genoa dopo l’eliminazione Champions contro il Brugge era finito sulla graticola mediatica a seguito delle dichiarazioni forti su un pilastro della squadra e dello spogliatoio come Ademola Lookman. Il club ha quindi mediato per non arrivare a ribaltoni a stagione in corso, rinviando quindi ogni discorso sul prossimo futuro tra un paio di mesi.

Intanto Gasperini continua a piacere ad altri top club italiani, con Juventus e Roma in prima linea. Per ciò che concerne i bianconeri

Giovanni Galeone ai microfoni di ‘TeleLombardia’ ha ammesso: “Gasperini è un grande allenatore, è bravissimo a legger le partite. Merita una chance in una big. La Juve sarebbe il suo sogno”.

Calciomercato Atalanta, destino bianconero per Sarri: reazione a catena con Gasperini

Con Gasperini dunque destinato a salutare l’Atalanta, Roma o Juventus che sia il suo futuro, il club bergamasco deve inevitabilmente guardarsi intorno a caccia di un erede di alto profilo.

Torna quindi in auge il nome di Maurizio Sarri, ancora senza una sistemazione dopo la sua ultima avventura alla Lazio terminata con le dimissioni nel marzo 2024. Si tratta di un nome inevitabilmente suggestivo per quello che è il progetto tecnico della Dea, basato su una squadra abile a giocare a ritmi alti e soprattutto con una proposta di calcio piacevole e positiva.

Come identikit Sarri sarebbe dunque perfetto per raccogliere l’eredità di Gasperini, a patto chiaramente che la squadra arrivi in Champions League, obiettivo assolutamente alla portata di Retegui e soci, dal quale dipendono anche le strategie di mercato della società.

Sarri resta quindi alla finestra mentre l’Atalanta si appresta al rush finale della stagione. I nerazzurri sono attualmente terzi con 58 punti all’attivo ed un margine di 6 lunghezze sulla Juventus quinta.