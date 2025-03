Altro che acqua, per pulire il materasso ecco cosa devi usare: così lo igienizzi alla perfezione

Niente acqua: ecco come pulire il materasso e igienizzarlo senza fare troppo fatica. Devi fare così per ottenere un risultato perfetto.

Non basta cambiare le lenzuola almeno una volta alla settimana per mantenere la pulizia e la freschezza del letto. Non dobbiamo dimenticare che anche il materasso ha bisogno di una manutenzione regolare per rimuovere la polvere, inclusi gli acari e i batteri che col tempo si saranno inevitabilmente accumulati.

Tra i tanti oggetti di casa il materasso è indubbiamente uno degli elementi con cui entriamo maggiormente in contatto e perciò non andrebbe trascurato. A lungo andare sul materasso vanno ad accumularsi sudore, polvere, cellule morte, acari. Tutte cose che potrebbero provocare allergie o problemi respiratori. Senza contare che un ambiente umido e caldo come quello del materasso fornisce l’habitat ideale a muffe e batteri.

Certo: il pensiero di dover pulire il materasso può apparire un’operazione complessa, specialmente se prevediamo di farlo usando l’acqua: potrebbe metterci ore per asciugarsi. Fortunatamente c’è un trucco per pulire e igienizzare il materasso senza usare acqua, perdere troppo tempo e soprattutto senza stressarsi.

Materasso, il metodo per pulirlo senza usare acqua

Il trucco sta nell’impiegare un mix di bicarbonato di sodio e di olio essenziale di Melaleuca (Tea Tree). Questa combinazione naturale assolve una duplice funzione: da un lato potremo sfruttare la potente funzione assorbente del bicarbonato, in grado di catturare odori e umidità. Dall’altra avremo modo di far leva sulle proprietà antibatteriche e antifungine dell’olio essenziale di Melaleuca.

Un impiego regolare di questi due ingredienti ci permetterà di mantenere fresco e pulito il materasso, oltre che privo di microrganismi indesiderati. Gli esperti consigliano di spargere un po’ di bicarbonato sulla superficie del materasso immediatamente dopo aver levato le lenzuola prima di aggiungere qualche goccia di olio essenziale sulla polvere.

In questo modo non soltanto potenzieremo l’azione igienizzante ma lasceremo anche un gradevole profumo. Importante: una volta sparsa la miscela, attendiamo almeno un quarto d’ora per dare modo al composto di agire. In questo lasso di tempo il bicarbonato assorbirà umidità e cattivi odori mentre l’olio essenziale farà piazza pulita di batteri e acari.

A questo punto non ci rimarrà che passare l’aspirapolvere su tutta la superficie del materasso per togliere completamente il bicarbonato. Come risultato avremo un materasso pulito, igienizzato e senza cattivi odori. E il tutto senza aver fatto ricorso all’acqua o all’uso di detergenti chimici aggressivi, in maniera naturale e economica.

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente che sicuramente avremo già in casa e gli oli essenziali sono facili da reperire. In questa maniera potremo igienizzare rapidamente e senza sforzi particolari il nostro materasso,