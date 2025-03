È ufficiale, sorpresa Sinner nella classifica Atp: cosa cambia

Jannik Sinner continua a essere il numero uno al mondo ed ormai siamo oltre le 40 settimane in vetta al ranking. Numeri pazzeschi per un ragazzo di 23 anni che ha vinto 3 titoli del Grande Slam e una serie di tornei e che ora si trova in un momento difficile, costretto ai box a causa di una terribile quanto probabilmente ‘ingiusta’ squalifica.

Il fenomeno azzurro tornerà in campo solo agli inizi di Maggio e lo farà davanti ai suoi tifosi agli Internazionali d’Italia a Roma. Intanto c’è curiosità per la questione ranking e per capire se il tennista di San Candido riuscirà a mantenere il primo posto nel ranking o se invece sarà costretto cedere posizioni, a discapito dei suoi più acerrimi rivali.

Fino a poche ore fa erano solo due i tennisti che potevano scavalcare Jannik Sinner durante la squalifica ed erano nello specifico Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Ora le cose sono cambiate e solo il tedesco – in uno scenario comunque piuttosto difficile – può scavalcare in classifica l’azzurro, Alcaraz ha perso e quello che è successo nella notte a dire il vero ha quasi dell’incredibile. Il mondo del tennis vive un periodo di stallo e una situazione abbastanza particolare, senza il numero uno chiunque può vincere.

Tennis nel caos, Sinner intanto gongola

Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha un buon vantaggio sui rivali, ma già questa settimana perde i 1000 punti della vittoria di Miami dello scorso anno e nelle prossime settimane perderà ancora punti. Nonostante ciò Alcaraz ora – anche vincendo tutti i tornei a disposizione – sarà dietro all’azzurro verso gli inizi di Maggio e su questo non c’è ranking che tenga.

Una situazione incredibile e che testimonia le difficoltà del campione spagnolo, grande talento ma con tantissimi alti e bassi nel corso di questi anni, alcuni a dir poco incredibili. La sconfitta a Miami contro Goffin è surreale, lo spagnolo ha perso contro il 34enne belga che su cemento non gode di una grandissima nomea. Ora Sinner sarà almeno sicuramente numero 2 a Maggio anche se anche in questo caso è molto complicato per Zverev.

Il tennista tedesco ha giocato i tornei sudamericani facendo figuracce quà e là ed anche a Indian Wells è uscito subito. In queste ore debutterà a Miami in una sfida non semplice e ormai più che la vittoria del torneo i tifosi si aspettano almeno di vederlo vincere qualche gara. Per superare Sinner Zverev dovrebbe vincere o raggiungere la finale ovunque e al momento questo appare come utopia.