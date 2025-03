Mancini alla Juve, altre 2 cessioni eccellenti: vanno al Napoli con Gatti

Sono giorni di grande tensione in casa Juventus. Gli ultimi terribili risultati in campionato hanno rimescolato ancora una volta le carte in relazione al presente e al futuro del club bianconero che riflette attentamente su quelle che potranno essere le prossime mosse.

Il focus è soprattutto sulla panchina di Thiago Motta che sembra vivere da separato in caso con un destino che appare ormai segnato dopo quasi un’intera stagione di alti e bassi. Tantissimi i passi falsi della sua Juventus, mai del tutto decollata ed ora a caccia di un piazzamento tra le prime quattro fondamentale anche per le strategie futuro del club. Gli introiti della massima competizione europea sono un passaggio quasi obbligato per le ambizioni e il mercato estivo della Juve che ha quindi bisogno di chiudere in crescendo questa annata.

La panchina di Motta, con Roberto Mancini attualmente in pole position per la successione, è il primo tassello di un’altra rivoluzione bianconera che passerà al vaglio anche l’operato dello stesso Cristiano Giuntoli. Intanto il dirigente juventino, oltre a pensare al nuovo allenatore, sonda già il mercato del domani con il focus che si sposta soprattutto sull’attacco in un’eventuale maxi operazione che coinvolgerebbe il Napoli, sua ex squadra.

Calciomercato Napoli, non solo Gatti dalla Juve: anche Weah e Savona nel maxi affare

Il destino di Vlahovic in bianconero è ormai segnato, mentre quello di Kolo Muani vive uno stato di sospensione alla luce del prestito dal PSG e della situazione della stessa Juventus. L’attacco potrebbe dunque cambiare con Osimhen che resta grande obiettivo per l’estate.

Il nigeriano si è rilanciato alla grande in prestito al Galatasaray e a fine stagione andrà deciso il suo futuro che sarà chiaramente lontano da Napoli. La clausola da 75 milioni è valida solo per l’estero, mentre in Italia sarà eventualmente base di trattativa.

La Juventus e Giuntoli lo sanno bene, e potrebbero approfittare dei tanti intrecci di mercato aperti con gli azzurri. Al netto dell’interesse napoletano per Federico Gatti, come evidenziato da ‘Calciomercato.it’ Manna valuterebbe una mossa possibile anche per due pupilli come Weah e Savona.

Si tratta di calciatori che l’ex dirigente juventino conosce bene in una maxi operazione che anche dal punto di vista squisitamente tecnico potrebbe andare così ad accontentare tutti. Tre calciatori dalla Juventus al Napoli con Osimhen a fare il percorso inverso: il mercato estivo si preannuncia bollente.