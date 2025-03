Daniele Scardina, toccante decisione dopo il coma: brividi nello sport

Daniele Scardina, per tutti King Toretto, torna sotto i riflettori per una presentazione molto speciale. I fan non stanno più nella pelle

Dalla crescita formativa nella sua Rozzano all’exploit nel mondo del pugilato fino ad arrivare al giorno che gli ha stravolto completamente la vita. Questi sono alcuni dei passaggi fondamentali dell’esistenza di Daniele Scardina, vincitore tra le altre cose anche di un titolo Internazionale IBF nel 2019 e di un Intercontinentale WBO nel 2021, entrambi per i supermedi.

Il pugile classe 1992 aveva di fronte a se ancora alcuni anni ad alti livelli tutti da vivere ma la sfortuna si è accanita su di lui quando il 28 febbraio 2023 ha accusato un malore mentre si stava allenando in palestra in quel di Rozzano. Scardina venne trasportato d’urgenza in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas con annessa operazione d’urgenza per un’emorragia cerebrale con annesso ritorno a casa solamente il successivo 20 dicembre.

Un lunghissimo calvario che gli ha cambiato completamente la vita, costringendolo a rinunciare alla sua più grande passione rappresentata dalla boxe, passando per tutte le conseguenze fisiche del caso. Da quel momento un lungo periodo di riabilitazione per ritrovare quanto più possibile uno scampolo di vita che gli è tanto mancato e che ora si tiene stretto, come ribadito più volte nel corso di alcuni interventi: “Ora non sogno più a occhi chiusi ma solo a occhi aperti. Sogno il mio futuro, di stare bene con la mia famiglia”.

Sogni diversi rispetto ad una manciata d’anni fa per Daniele Scardina che in un’intervista a ‘Verissimo’ dei mesi scorsi disse: “Ogni tanto penso ancora alla boxe. Però, come ben sai, non posso più farne parte. Da esterno sì, presto aprirò una palestra. Adesso faccio riabilitazione, 1-2 volte al giorno”.

Daniele Scardina tocca il cuore dei fan: risale sul ring per presentare il suo libro

Tra le ambizioni e i sogni di Daniele Scardina c’è anche quello di tornare gradualmente a camminare. Un desiderio mai celato che certifica l’enorme forza di volontà di un uomo che ha visto la vita crollargli addosso.

“King Toretto” non si arrende ed anzi continua a toccare l’emotività dei fan con progetti sempre nuovi ed entusiasmanti. In questo senso si colloca il prossimo evento a cui sarà presente.

Daniele Scardina sarà ospite della biblioteca di Cascina Grande il prossimo sabato 29 marzo alle ore 17 per presentare il suo libro “King Toretto. La mia storia di vittorie e KO dentro e fuori dal ring”. A margine dello stesso incontro si aprirà un dialogo con il giornalista Davide De Zan che andrà quindi a sviscerare ulteriori tematiche.

Un evento che inevitabilmente attirerà ancora una volta l’attenzione e l’affetto dei fan.