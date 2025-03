Il Futuro della formazione e dell’innovazione passa da qui

Dopo il successo della prima edizione, il 3 e 4 aprile 2025 torna a Roma l’Innovation Training Summit, il principale evento istituzionale dedicato alla formazione e all’innovazione, organizzato dall’Associazione no profit Ecosistema Formazione Italia (EFI). Un’occasione unica di confronto tra istituzioni, imprese, in particolare HR – L&D, startup, enti formativi, università, ITS Academy, APL, fondi interprofessionali, centri di ricerca e innovazione, fondi di investimento, associazioni ed enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di tracciare le linee guida per una new economy della formazione e del lavoro.

Dopo l’ampia partecipazione dell’anno scorso, anche quest’anno il Summit ospiterà figure istituzionali di altissimo livello, tra cui il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha già confermato la sua partecipazione, e i più importanti stakeholder di riferimento dell’ecosistema formativo e dell’innovazione. La crescita dell’evento e della sua reputazione ha oltrepassato i confini italiani ed europei e porterà sul palco oltre 250 esperti del settore con un parterre di speaker arricchito da personalità internazionali provenienti da diversi Paesi, rendendo il Summit un appuntamento sempre più centrale nel panorama globale della formazione e delle nuove tecnologie applicate al settore.

Obiettivo comune all’Innovation Training Summit è quindi costruire una cultura diffusa della formazione. “Ciò che noi di Ecosistema Formazione Italia – afferma il Presidente Kevin Giorgis – proviamo a fare per accompagnare il Paese alla svolta digital è cambiare il mindset, l’approccio culturale di tutto un comparto; ovvero provare a ragionare in termini di ‘smart nation’ che mette a disposizione spazi, piattaforme e momenti di aggregazione per imprese, PA, enti di ricerca con l’obiettivo di rilanciare l’innovazione del Sistema Paese. Un po’ come fa la Spagna con il ‘Mobile World Congress’ di Barcellona che riunisce tutte le realtà delle Telco e dell’IT mondiali; o ancora il Portogallo con il ‘Web Summit’ di Lisbona. Sono eventi che caratterizzano quei Paesi come leader di innovazione. È, di fatto, l’ambizione che anima anche il nostro Innovation Training Summit che vuole mettere in connessione istituzioni, imprese, realtà della formazione per riflettere su cosa fare per far crescere le competenze”.

Per questo saranno presenti, pronti a confrontarsi e a scendere dal palco per connettersi e cercare nuove soluzioni di crescita e miglioramento del Sistema, tra gli altri, le rappresentanze delle più alte cariche dell’International Labour Organization (ONU), del World Economic Forum, di Confindustria, del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche dell’Unione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per la Transizione Digitale, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, di Banca d’Italia.

“L’Innovation Training Summit – aggiunge il Vice Presidente Stefano Marchese – è il punto di partenza e il punto di arrivo di ogni anno e crea un ecosistema che è attivo per 12 mesi con varie attività, fra cui gli eventi territoriali (EFI in Tour). Il Summit è la massima espressione della nostra visione di voler agire attivamente e in modo collaborativo sulla crescita e sul continuo miglioramento del settore. In tal senso, per questa edizione, abbiamo lavorato molto sui format e sui contenuti, ampliando le sperimentazioni svolte nelle passate edizioni e nei nostri EFI in Tour. La presenza di esperti internazionali e le oltre 100 sessioni di interventi, sia ispirazionali sia pratici, offriranno una spinta importante nel dare risposte, ma anche nel porsi domande, su temi caldi come l’intelligenza artificiale, la sostenibilità sociale nelle sue varie accezioni (benessere, accessibilità, DE&I), le metodologie formative più efficaci per ottimizzare l’apprendimento delle varie generazioni”.



Aperto a tutto il settore della formazione, l’Innovation Training Summit vedrà anche la partecipazione dei principali Fondi per la Formazione: Fondimpresa, Fondo For.Te, FondItalia, FondoLavor o, For.Agri, Fon.Coop, FAPI – Fondo Formazione PMI, Fondo Professioni, FBA – Fondo Banche e Assicurazioni, Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale.

Tra le Associazioni e Fondazioni saranno presenti, tra le altre: ASFOR, Anitec-Assinform, FederFormazione, Confederazione FederTerziario, AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza e non mancheranno sul palco le imprese consolidate – Rizzoli Education (Gruppo Mondadori), ENEL Group, Philip Morris International, Olympus Italia, L’Oréal, Autostrade per l’Italia, Bulgari e molte altre – università e centri di ricerca, Associazioni ed Enti del Terzo Settore, INAPP, Osservatori Digital Innovation, Ipsos, ECIPA Nazionale (CNA).

Uno dei momenti più attesi sarà la nuova edizione degli “Stati Generali EFI”. Quest’anno saranno otto i workshop progettati per sviluppare un dialogo strutturato fra esponenti del privato, in particolare HR/L&D e responsabili d’azienda, e del pubblico, per costruire collaborazioni e per esplorare nuove direzioni per il futuro della formazione. Questi incontri vedranno la collaborazioni di partner rilevanti, nazionali e internazionali, e si focalizzeranno su temi chiave e d’avanguardia per il settore: corporate learning 2026, corporate & ITS academy, AI for corporate education, formazione finanziata, digital learning, leadership & corporate wellbeing, platform thinking for HR e skill gap & ricambio generazionale.

E ancora lo startup showcase durante il quale 18 startup, selezionate tra oltre 250, che hanno attirato l’attenzione di 12 fondi d’investimento internazionali, avranno la possibilità di presentare i loro prodotti e servizi. Un momento del Summit sarà inoltre dedicato al premio “Learning Accessibile e Inclusivo”, dando rilevanza alle realtà e fondazioni aziendali che hanno dato vita a progetti capaci di rendere l’apprendimento più accessibile e inclusivo, grazie all’uso della tecnologia.

Oltre a panel e sessioni tematiche, il Summit sarà un’opportunità straordinaria di networking, con eventi collaterali che favoriranno il confronto tra speaker, partner, sponsor e partecipanti. Saranno presenti alcune delle realtà più innovative nel panorama della formazione e dell’HR Tech, insieme a grandi aziende e istituzioni che stanno investendo nel futuro del settore. L’Innovation Training Summit 2025 si conferma così un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista del cambiamento e contribuire a costruire un ecosistema formativo moderno, innovativo e sostenibile, con un respiro sempre più internazionale.

ISCRIZIONI APERTE

Per partecipare, è possibile registrarsi al seguente link: https://efi-italia.it/ summit.