7 trucchi per trasformare un terrazzo piccolo in un vero capolavoro: potrai sfruttare ogni centimetro

Ora che la primavera è arrivata, le giornate sono più lunghe e le temperature iniziano ad essere più miti, si sentirò proprio il desiderio di poter passare più tempo all’aria aperta. Ecco che quindi, chi ha la fortuna di avere in casa uno spazio aperto, che sia balcone, terrazzo o giardino, inizierà ad arredarlo affinché possa tornare perfetto per accogliere amici e parenti, o semplicemente per farci passare qualche ora in relax.

Ovviamente, non tutti hanno la fortuna di avere un ampio spazio e spesso ci si dovrà accontentare di un piccolo terrazzo. In questo caso, non è assolutamente detto che non potrà essere sfruttato, anzi, con le dovute accortezze si potrà trasformare in una vera oasi di relax, cambiando completamente aspetto e diventando anche super confortevole.

Come trasformare un terrazzo piccolo con 7 semplici consigli

Non è detto che un terrazzo piccolo non possa essere trasformato, diventano così ideale per le nostre serate all’aria aperta. Ovviamente basterà adottare le giuste strategie e con le dovute accortezze diventerò perfetto. Ecco perché gli interior designer consigliano di provare subito questi 7 consigli per arredare un terrazzo piccolo.

Il primo consiglio per arredare un terrazzo piccolo è utilizzare mobili pieghevoli, in questo modo sarà facile riporli, ma soprattutto non andranno ad occupare spazio quando non sono utilizzati. Optare per degli arredi molto minimal e con linee semplici, ciò servirà per non rendere la zona troppo pesante e soffocante. Per abbellire il terrazzo, invece, si potranno usare le piante verticali che doneranno quel tocco di verde, ma senza occupare altro spazio. In commercio ne esistono tantissime che si adattano alla perfezione ad ogni esigenza e ad ogni periodo dell’anno.

Se invece si vuole rendere visivamente il terrazzo più grande, allora si dovranno scegliere colori chiari sia per le pareti che per il pavimento, che, riflettendo la luce del sole faranno sembrare lo spazio più ampio. Anche l’illuminazione avrà un ruolo cruciale, optare per delle luci soffuse o per della strisce LED da posizionare sotto i mobili, servirà a rendere la zona più ampia. Oltre ai mobili pieghevoli, anche i mobili multifunzione sono ideali per un terrazzo piccolo. Infine, sfruttare anche gli angoli, inserendo gli elementi giusti, aiuterò a rendere il tutto in linea e armonioso. Insomma, piccoli trucchi ma che faranno sin da subito una grande differenza.