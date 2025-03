Non gettare più le vecchie scatole delle scarpe: ti svelo dei modi geniali per riutilizzarle

Ecco alcune idee originali per riutilizzare in casa anche delle vecchi scatole di scarpe: in questo modo saranno utilissime e daranno anche un tocco di design.

Lo spazio in casa è un problema piuttosto serio. Spesso, infatti, sembra non essere mai abbastanza e di conseguenza ci ritroveremo a stipare gli oggetti in qualsiasi posto vuoto che troviamo in giro. Un modo di fare piuttosto comune, ma che non fa altro che generare caos e confusione, riducendo ancora di più lo spazio presente.

Ecco perché sarà importante cercare di ‘riutilizzare’ ciò che in apparenza non serve più, potendo così dare libero sfogo alla fantasia, evitando gli sprechi e un accumulo di oggetti senza senso.

Fra i numerosi oggetti che ogni giorno conserviamo, le scatole delle scarpe sono sicuramente tra quelli più ingombranti e voluminosi. Sicuramente utili per tenere al meglio le scarpe, ma spesso ne abbiamo davvero una quantità infinita che costringe ovviamente a gettarle via, soprattutto se ormai sono vuote.

Come riutilizzare in modo originale delle vecchie scatole di scarpe

Anche se in apparenza delle vecchi scatole di scarpe vuote sembrano non essere più utili, in realtà possono diventare davvero preziose in casa. Basterà davvero pochissimo per poter trasformarle in oggetti utilissimi, funzionali e che portano anche un pizzico di colore e di originalità in casa. Con l’arte del fai da te mai nulla è inutile, anzi tutto potrà avere una seconda possibilità.

Quando si tratta di praticare l’arte del fai da te, del riciclo e del riutilizzo, fantasia è senza dubbio la parola d’ordine. Più ne andremo a mettere e più riusciremo a creare degli oggetti unici. Per quanto riguarda le scatole delle scarpe, potranno prima di tutto essere trasformate in pratici organizer per armadi, cassetti e anche scrivania. Basterà rivestirli con stoffa o carta e saranno subito pronti per essere utilizzati. Se invece amiamo aggiungere un tocco di estro in casa, le scatole potranno diventare delle mensole da appendere alla parete, basterà rivestirle come si preferisce e poi fissarle al muro.

E non è ancora tutto, perché se in casa ci sono dei bambini, le scatole saranno perfette per diventare dei giochi sensoriali che faranno divertire i piccini di casa. Ma le idee non sono ancora finite e questa sarà perfetta per i pelosetti, infatti, le scatole potranno diventare un gioco perfetto per gatti. Si dovrà rivestire l’esterno con dei fili di lana ed ecco un passatempo perfetto. Insomma le idee di certo non mancano e basterà davvero pochissimi per crear tantissimi altri oggetti sfiziosi.