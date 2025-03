Di solito quando bevi l’acqua, prima o dopo il caffè? Ecco cosa dovresti sapere

Il caffè è una delle bevande più famose in tutto il mondo. Ottenuta dalla tostatura e macinazione dei semi di alcune specie di piante, permette di ottenere una miscela dal gusto forte, intenso e deciso. Una coccola per il palato a cui difficilmente si potrà rinunciare, soprattutto per chi ritiene essere un vero estimatore di questo ‘oro nero’.

Il caffè è così amato, che saranno diversi i momenti preferiti in cui berlo. C’è chi non può iniziare ad affrontare la giornata senza una calda tazzina di caffè, chi ancora preferisce berlo dopo pranzo o dopo cena e chi ancora lo userà anche come scusa per concedersi una piccola pausa dal lavoro e dagli altri impegni quotidiani. Ovviamente, per gustare il vero sapore del caffè, è al bar che bisogna recarsi, lì sarà possibile scoprire il suo gusto deciso e perfetto.

Bicchiere d’acqua, si beve prima o dopo il caffè? La risposta è soltanto una

Anche se ormai ci sono delle macchinette espresso che permettono di ottenere dei caffè perfetti, è al bar che si potrà assaporare la sua vera essenza. E poi diciamoci la verità, poterlo bere in una tazzina calda e fumante, è senza dubbio tutta un’altra esperienza. C’è una cosa che però bisogna sapere e che riguarda proprio il bere il caffè al bar. Di solito, infatti, ci viene servito sempre un bicchiere d’acqua liscia o frizzante, la domanda quindi nasce spontanea, quando è giusto bere l’acqua, prima o dopo aver sorseggiato il caffè?

In Italia è una pratica comune quella di servire accanto alla tazzina di caffè un bicchiere d’acqua fresca. Tutti sicuramente lo beviamo, ma la domanda sorge spontanea: l’acqua si deve bere prima o dopo il caffè? La risposta corretta è ovviamente una sola e la cosa buffa che il 90% delle persone non sa quale sia quella giusta. Ma andiamola a scoprire insieme.

Bere caffè per molti è un vero rituale e quindi poter assaporare a pieno tutto il suo gusto intenso è ovviamente una vera missione. Quindi, in questo caso, bere l’acqua prima del caffè aiuterà a preparare il palato, pulendo la bocca, per permette di poter sentire a pieno il sapore del caffè. Bere l’acqua dopo, invece, pulisce la bocca dal gusto residuo, facendo svanire subito il suo sapore. Quindi, viene facile capire, che bere acqua prima del caffè è sicuramente la scelta giusta.