Il mondo dello sport è in lutto, muore a 25 anni un protagonista della Nazionale

La morte di una persona è sempre una brutta notizia, in qualsiasi modo arrivi. Quando queste hanno dedicato l’intera vita ad uno sport la cosa assume contorni sempre più tristi e specialmente per i tifosi che hanno visto in lui (o in lei) una sorta di beniamino ed è un dolore che fa davvero molto male.

Nel mondo del calcio negli ultimi anni diversi giocatori sono venuti a mancare in maniera improvvisa e non e hanno letteralmente sconvolto le vite di chi era accanto. Il caso più drammatico è senza dubbio quello relativo alla morte di Astori, difensore venuto a mancare poche ore prima di scendere in campo, quando era in hotel con i compagni.

Lutti del genere sono ancora più devastanti, specialmente perchè parliamo di sportivi giovani e che hanno dato tutta la propria vita per perseguire il proprio sogno. Un’atleta è stato coinvolto nelle ultime ore in un incidente drammatico e purtroppo non ce l’ha fatta. Stiamo parlando dello sciatore turco Berkin Usta, venuto a mancare insieme al padre, a causa di un rogo avvenuto in un hotel a Uludag, una nota località in Turchia. Berkin aveva solo 25 anni ed aveva preso parte alla spedizione olimpionica del 2022 a Pechino.

Lutto nel mondo dello sport, addio a Berkin Usta

Berkin Usta era un abbastanza noto sportivo turco, nato il 29 Maggio 2000 a Bursa e da sempre coltivava una passione nello sport alpino. Anche suo padre Yahya Usta era uno sciatore ed aveva preso parte a numerose spedizioni con la propria Nazionale. Berkin Usta aveva grande passione per lo sci ma faceva anche altro ed ha studiato Commercio internazionale presso l’Università di Istanbul.

Anche il Comitato Olimpico turco ha diramato un comunicato – mediante i social – dove ha espresso il proprio cordoglio: “Abbiamo appreso con dolore che il nostro sciatore Berkin Usta, atleta che ha rappresentato il nostro paese ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 e al Festiva olimpico giovanile europeo di Erzurum 2017, e suo padre, lo sciatore Yahya Usta, sono scomparsi a causa di un incendio in un hotel a Uludag, a Bursa”. Un messaggio stringente per esprimere il suo dolore e c’è grande amarezza in tutto il paese.

Anche il Ministro dello sport turco Osman Askin Bak ha espresso il proprio cordoglio con il seguente messaggio: “Ho appreso con profondo dolore che il nostro atleta nazionale Berkin Usta e suo padre Yahya Usta hanno perso la vita nell’incendio scoppiato nell’hotel di Uludag”. Una brutta notizia che colpisce tutto lo sport turco e in molti stanno esprimendo il proprio dolore.