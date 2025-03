Rescissione con il Besiktas e trasferimento a zero, Immobile di nuovo in Serie A!

Immobile è legato al Besiktas da un contratto fino 30 giugno 2026, ma potrebbe rescindere per tornare in Italia a zero

Prosegue tra alti e bassi l’avventura turca di Ciro Immobile, approdato al Besiktas in estate dopo la fine della lunga storia d’amore con la Lazio. Il centravanti campano ha messo finora a referto 15 gol in 33 presenze complessive tra campionato e coppe portando in dote ai bianconeri di Turchia le sue qualità migliori.

Il Besiktas non è mai stato in lotta per la vittoria del campionato, ed è attualmente quarto in zona europea. Ci sono quindi ancora obiettivi da poter raggiungere per l’ex bomber della Lazio che in una recente intervista con ‘Radio-TV Serie A’ con ‘RDS’ ha parlato anche di questa sua nuova esperienza all’estero: “È stata una scelta prettamente sportiva. Ho avuto anche offerte dall’Arabia che non ho preso in considerazione. Sono ancora nel mood di poter dare tantissimo perché mi alleno due volte al giorno, seguo i dati dei ragazzi più giovani per non essere da meno, voglio stare bene fisicamente per poter dare ancora qualcosa a questo sport”.

Ha quindi ancora tanta voglia di giocare ad alti livelli Immobile, che soprattutto alla Lazio ha scritto pagine di storia molto importanti. In biancoceleste il classe 1990 ha messo a referto la bellezza di 207 gol e 54 assist in 340 partite, divenendo uno dei migliori attaccanti italiani dell’ultimo decennio.

Immobile tra Turchia e Serie A: rescissione e grande ritorno

Immobile ha infatti collezionato per ben 4 volte il titolo di capocannoniere in Serie A, che in una circostanza gli è valsa anche la Scarpa d’oro europea.

Si tratta quindi di un attaccante forte e completo, che a 35 anni ha ancora qualche colpo interessante da sparare. Immobile è inoltre legato al Besiktas da un contratto fino 30 giugno 2026, ma potrebbe rescindere per tornare in Italia a zero.

Non è quindi da escludere che possa fare rientro anticipato in Serie A per l’ultima fase di carriera. In questo senso occhio soprattutto al Genoa dove ha già giocato nella stagione 2012/13 quando agli albori nel massimo campionato realizzò 5 reti.

Ed a proposito di un potenziale ritorno in patria, lo stesso Immobile ha ammesso: “Sto ancora bene di testa e ho voglia, quindi è ovvio che poter ritornare nel campionato dove ho battuto i record, dove sono esploso, sarebbe bello. Non è detto che poi dopo la Turchia io smetta, non è nelle mie intenzioni, anzi sto lavorando per un gran finale anche da un’altra parte”.