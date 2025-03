Ritiro Djokovic, annuncio sull’addio al tennis: festa rovinata a Miami

Novak Djokovic è a secco di trionfi dalla scorsa estate, quando alzò al cielo di Parigi la medaglia d’oro olimpica battendo in finale Carlos Alcaraz. Si trattava dell’ultimo grande traguardo che mancava alla straordinaria carriera dell’ex numero uno al mondo, che però da quel momento in poi ha vissuto una fase calante.

Il campionissimo serbo è a secco di vittorie e torneo attualmente in corso a Miami spera di riprendere la corsa verso il record di 109 titoli Atp appartenente a Jimmy Connors. Nole è terzo in questa speciale graduatoria a quota 99, alle spalle di Roger Federer, secondo con 103.

Intanto prosegue il suo cammino all‘Atp di Miami dopo aver eliminato in due set Sebastian Korda, ed in attesa della semifinale contro Dimitrov. Un percorso importante quello che sta mettendo in campo un Djokovic sempre più determinato a tornare a vincere: “Spero di continuare a servire in questo modo, perché mi consentirebbe di avere molti vantaggi. Per esempio, giocare gli scambi da fondo in modo più rilassato, sapendo di avere un’arma che ti consente di avere dei punti facili. Detto questo, dovrei trovare un migliore rendimento quando servo la seconda, provare a essere comunque aggressivo e sfruttare tutte le occasioni che mi si presentano. Poi ovviamente dipende da come gioca il tuo avversario, ma in generale sento di aver giocato bene tutta la settimana”.

Allarme Djokovic: “Non so quanto resterò nel circuito”

Si sente bene e carico quindi Novak Djokovic, che ha tutta l’intenzione di non farsi sfuggire l’occasione di tornare a collezionare un importante titolo Atp.

Il campione serbo ha però anche un kilometraggio piuttosto elevato, con la carta d’identità che inizia a farsi inevitabilmente sentire. A maggio saranno 38 primavere per la leggenda del tennis, che quindi si avvicina sempre di più anche al momento del ritiro.

La fine della folgorante carriera del campione di Belgrado non è dunque lontana, con i fan che tremano di fronte anche alle dichiarazioni dei giorni scorsi. Proprio in vista dell’obiettivo dei 109 titoli Atp di Connors, Djokovic in conferenza stampa ha evidenziato: “Penso che questo record sia qualcosa a cui posso ancora puntare. Ma oggi è diventato più difficile di un tempo, non so quanto ancora resterò nel circuito“.

Djokovic, che è all’asciutto di successi dalle Olimpiadi, mette quindi un alone di mistero e incertezza su quello che sarà il prossimo futuro aggiungendo inoltre: “Connors è una persona che stimo e che più volte ha dimostrato di supportarmi”.