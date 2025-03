Tutti si concentrano dentro e in pochi puliscono lo sportello del forno: solo così sarà davvero tutto perfetto

Come pulire lo sportello del forno in poche mosse, in questo modo tutto sarà realmente igienizzato e privo di sporco: funziona sin da subito.

Il forno è uno di quegli elettrodomestici che in casa non possono di certo mancare. Grazie alle sue funzioni, infatti, permette di poter cucinare tantissime tipologie di pietanze in modo sano. Uno strumento indispensabile e che torna spesso utile soprattutto se si segue una dieta povera di grassi. Insomma, poterne fare a meno non è davvero un’idea da prendere in considerazione.

Ovviamente, proprio perché così tanto utilizzato, il forno tende ad accumulare rapidamente una gran quantità di sporco, che alla lunga può anche portare alla formazione di germi, batteri e cattivi odori per nulla gradevoli. Proprio per questo, eseguire una pulizia periodica ed approfondita sarà assolutamente importante e per farlo, sarà altrettanto importante usare metodo e prodotti giusti.

Come pulire lo sportello del forno per renderlo realmente pulito

Una pulizia accurata del forno, permette di eliminare tutto lo sporco, anche quello più ostinato, dalle sue pareti. Tuttavia, per renderla davvero efficace sarà importante non trascurare nessun elemento del forno e fra questi c’è anche lo sportello, a cui fin troppo spesso non viene data la giusta importanza e viene lasciato lì ad accumulare ogni tipo di macchia. Una cosa non solo poco bella da vedere esteticamente, ma soprattutto poco sicura, in quanto alla lunga tutto questo sporco potrà portare alla formazione anche di cattivi odori.

Nonostante sia proprio lì sotto gli occhi di tutti, lo sportello del forno non sempre viene pulito come dovrebbe, anzi, il più delle volte viene completamente ignorato. Questo comunissimo errore, fa sì che questa parte diventi rapidamente un vero ricettacolo di germi, batteri e di tutto quell’unto appiccicoso che non viene via facilmente. Come fare quindi per pulirlo in modo adeguato? Il procedimento è davvero semplice e veloce, ma per prima cosa bisognerà procurarsi acqua e bicarbonato.

All’interno di una ciotola, mescolare i due ingredienti in parti uguali fin quando non si otterrà un composto piuttosto denso. A questo punto si andrà a stendere sulla porta del forno e si lascerà agire per circa 15-20 minuti. Una volta passato il tempo necessario, con una spugnetta si andrà a rimuovere il tutto e poi si risciacquerà, per poi concludere con un’asciugatura con un panno asciutto. In questo modo, lo sportello del forno sarà tornato perfetto e lo sporco sarà solo un lontanissimo ricordo.