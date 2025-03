Ultim’ora Sinner, incredibile novità nella classifica Atp: tifosi sbalorditi

Jannik Sinner è uno dei principali protagonisti del circuito Atp e sicuramente può essere considerato come il miglior tennista della storia del tennis italiano. O almeno per parlarne in via ufficiale è presto, ma parliamo già di un ragazzo di soli 23 anni che ha già vinto 3 titoli del Grande Slam e due Coppe Davis, tra l’altro da assoluto protagonista.

La carriera di Sinner è decollata ormai da un anno e mezzo, ma purtroppo l’azzurro deve fare i conti da un pò con lo stop per squalifica dovuto al caso Clostebol, una situazione che ha portato il tennista italiano al patteggiamento e allo stop fino agli inizi di Maggio. Attualmente Jannik Sinner è numero uno al mondo ma deve fare i conti con il rientro degli avversari che – fortunatamente per lui – vanno molto a rilento.

Sinner guida la classifica ma doveva guardarsi le spalle da Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero due e numero tre al mondo. I risultati dei due sono stati però molto al di sotto delle attese e anzi i due hanno calato le proprie performance e nelle ultime settimane hanno deluso le aspettative dei tifosi. Cosi Sinner è ancora nettamente primo in classifica e nelle ultime ore ha coronato un nuovo straordinario risultato.

Boom Sinner, nel ranking: l’ufficialità fa impazzire i tifosi

Nella data odierna Jannik Sinner ha potuto festeggiare le 43 settimane in vetta al ranking Atp, record che gli permette di superare diversi campioni del calibro come Ilia Nastase ed Andy Murray e gli permette di raggiungere tra le altre cose la leggenda brasiliano Gustavo Kuerten.

Mentre Sinner dominava sul cemento Guga (cosi lo chiamavano i tifosi) dominava sulla terra ma entrambi facevano impazzire i tifosi a suon di prestazioni e grande umiltà. E ora Sinner lo ha raggiunto e tra 7 giorni lo supererà ufficialmente, mettendo poi nel mirino la leggenda del tennis americano Jim Courier, fermo invece a 58 settimane nel ranking.

Per almeno un altro mese circa il numero uno resterà lo stesso e Alcaraz e Zverev, per scavalcarlo, dovranno superarlo quando sarà anche lui in campo, magari a partire dagli Internazionali d’Italia a Roma. Il tennis italiano gongola per questi nuovi grandi record, può sorridere per numeri a dir poco impressionanti e siamo solo all’inizio di una grande carriera.

La classifica di settimane in vetta al ranking è guidata nettamente da Novak Djokovic, ben oltre le 400 settimane in testa, ma Sinner non vede l’ora di mettersi in campo e portare cosi nuovi grandi record.