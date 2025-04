Se proprio devi continuare ad usare Chrome sullo smartphone fai questo: se non lo fai, corri un serio rischio

Ecco cosa dobbiamo fare per navigare sicuri e non correre rischi quando usiamo il browser Chrome sul nostro smartphone.

Chi ha uno smartphone non di marca Samsung con ogni probabilità ha Google Chrome come browser predefinito. Sono in molti a usarlo tutti i giorni senza starci a pensare troppo. In pochi però – o forse nessuno – si preoccupano di controllare le impostazioni relative alla privacy e alla sicurezza. Così facendo però si rischia non poco.

A mettere in guardia è l’esperto di informatica Biagio Gabriele, secondo il quale ci sono alcune opzioni fondamentali che possono evitarci spiacevoli conseguenze (come subire il furto della password). Infatti le truffe online e i furti dei dati personali sono fenomeni in crescita da più di dieci anni. I nostri dati sono finiti nel mirino di un esercito di hacker.

Del resto se pensiamo che utilizziamo i nostri smartphone per fare una marea di attività – da quelle bancarie agli acquisti online – è facile capire perché i nostri telefoni siano diventati una preda appetita da cybertruffatori e software malevoli. Da tempo Google ha previsto diverse funzionalità di protezione. Tuttavia secondo l’esperto in tanti non sanno che sul telefonino Google non è configurato nella maniera più sicura. Ma basta un minuto per proteggere la navigazione.

Come usare Chrome in sicurezza sullo smartphone

In particolare ci sono tre passaggi che ci permetteranno di migliorare la sicurezza e proteggere la nostra privacy. La prima cosa che possiamo fare è attivare l’opzione “Do Not Track” su Chrome cliccando sui tre punti in alto a destra. Entriamo in Impostazioni, poi selezioniamo Privacy e sicurezza. Scorriamo fino alla voce “Invia una richiesta ‘Do Not Track’” e attiviamola.

In questo modo Chrome chiederà ai siti internet di non tracciare le nostre attività online. Non tutti i siti accetteranno la richiesta, ma molti lo faranno. Avremo così attivato un primo filtro per arginare il bombardamento delle pubblicità mirate e minimizzare le profilazioni aggressive. Il secondo step è attivare un livello di protezione più alto nella modalità “Navigazione sicura”.

La troveremo sempre all’interno di Privacy e sicurezza. Attivando l’impostazione “Avanzata” attiveremo un sistema più efficace che fa leva sull’intelligenza artificiale di Google per bloccare truffe, siti pericolosi e download potenzialmente dannosi. Infine, possiamo ricevere una notifica in caso di furto della password. Ci basterà fare una ricerca sempre su Privacy e Sicurezza.

Troviamo la voce ‘Controlla se le tue password sono state compromesse’ e attiviamola. In questo modo Chrome confronterà le nostre credenziali con gli archivi di dati violati disponibili in rete e spesso messi in vendita nel dark web. Se un attacco informatico ha rubato una delle nostre password riceveremo una notifica immediata e potremo subito cambiare la password prima che qualcuno la usi per accedere al nostro account.