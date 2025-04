Addio Juve, Marotta lo porta all’Inter per 40 milioni: colpo da favola

L’impatto di Randall Kolo Muani sul mondo Juventus era stato a dir poco devastante. Le cose però nel corso delle settimane sono cambiate e l’ardore delle prime settimane si è andato via via affievolendo.

L’attaccante francese, arrivato in prestito dal Paris Saint Germain, era sbarcato a Torino con i migliori presupposti, superando addirittura le aspettative con la bellezza di 5 gol nelle prime tre uscite di Serie A. Intanto però, dal punto di vista strettamente realizzativo il classe 1998 ha arrestato la sua corsa con l’ultimo centro che risale allo scorso 7 febbraio nella trasferta vincente sul campo del Como, lì dove fu decisivo con una doppietta.

Da quel momento 6 gare di fila senza trovare la via della rete in campionato, l’ultima delle quali contro il Genoa passata in panchina a guardare i compagni. Al contempo la Juventus sta vivendo l’ennesima fase di transizione con il cambio in panchina da Thiago Motta a Tudor che ha subito prodotto il successo contro i liguri. La strada però è in salita e la qualificazione Champions resta un obiettivo tutto da provare a perseguire.

Il pass per la massima competizione europea è un passaggio fondamentale per elaborare le strategie di mercato estive dei bianconeri, che hanno bisogno degli introiti della Champions. Un elemento che evidentemente ha il suo peso anche sul futuro dello stesso Kolo Muani, ora più incerto che mai.

Kolo Muani dalla Juventus all’Inter: la strategia di Marotta

Il rendimento di Kolo Muani è andato calando col passare delle settimane e lo status di prestito attualmente in essere dal PSG non fa che porre ulteriori punti interrogativi su una sua eventuale permanenza a Torino.

In caso di addio alla Juve e ritorno al Psg, Kolo Muani sarebbe quindi pronto ad andare a caccia di una nuova avventura. In questo frangente Marotta potrebbe provare a portare il francese all’Inter. I nerazzurri cercano un super rinforzo in attacco e il 26enne transalpino è tra i preferiti dalla dirigenza.

L’Inter punterebbe a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro per provare a strappare il ‘si’ del Paris, che avrebbe tutta l’intenzione di privarsi di Kolo Muani, ormai fuori dal progetto tecnico della squadra. Intanto ci sarà da concludere la stagione con la Juventus che nelle scorse settimane sembrava orientata verso la permanenza. Il rendimento in calo, i costi alti e i continui cambi di rotta hanno rimescolato le carte e ad approfittarne potrebbe essere l’Inter.