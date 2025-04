Aprile nero per i viaggiatori, subito sciopero dei treni: 24 ore di blocco in questo giorno!

Una situazione in costante divenire ma quasi peggiorata rispetto agli ultimi mesi. Il mese di Aprile è cominciato nel peggiore dei modi, sia per un clima tutt’altro che Primaverile che per la costante questione relativa ai trasporti, un problema che coinvolge praticamente tutti all’interno del nostro paese.

Che sia Nord o Sud l’Italia sembra avere un grave problema sui trasporti, specialmente rispetto alle altre nazioni europee e alle potenze mondiali ed una delle problematiche più importanti è sicuramente quella relativa agli scioperi, purtroppo sempre di più all’ordine del giorno e che generano caos totale tra i viaggiatori. L’ultimo ha creato nuovi scompensi e delusione, ormai ci siamo quasi abituati!

Anche nel mese di Aprile sono previsti diversi scioperi ed una situazione piuttosto preoccupante. Si parte davvero da subito: l’8 e il 9 Aprile ci sarà il primo grande sciopero del mese, una situazione che complica i piani di diversi cittadini: si tratta di uno sciopero totale, che coinvolgerà il personale del settore ferroviario e del trasporto pubblico locale su rotaia, uno sciopero che durerà 24 ore e andrà in scena dalle ore 21 dell’8 Aprile e alle ore 21 del 9 Aprile.

Sciopero dei treni, è caos totale: la città andrà in panne

E’ un mese di Aprile rovente e sono previste diverse problematiche, lo sciopero rischia di condizionare la circolazione dei treni e dei trasporti in tutto il paese. E non è l’unico caso per un mese dove ci saranno alcune feste (Pasqua, Pasquetta e 25 Aprile) e con tutti questi scioperi la situazione rischia davvero di precipitare notevolmente.

Oltre a questo sciopero è previsto un altro doppio sciopero per l’11 Aprile, uno sciopero che riguarderà il personale Trenitalia della direzione Business regionale di Piemonte e Valle D’Aosta, una protesta che durerà 23 ore e fino alle ore 2 del 12 Aprile. Oltre a Trenitalia ci sarà anche un’Assemblea Nazionale Pdm/Pdb che interessa il personale di macchina e di FSI.

Oltre a questi scioperi è previsto un nuovo sciopero per il 17 Aprile dove ci saranno problemi per diverse categorie e occhio quindi a ritardi e cancellazioni. Sarà un mese di Aprile davvero pesante da questo punto di vista anche se c’è anche qualche buona notizia. Ricordiamo infatti che Trenitalia è tenuta a garantire un servizio minimo per i viaggiatori, per non causare ulteriori disagi. Gli orari garantiti da parte di Trenitalia sono: