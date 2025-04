Ho rimosso da casa tutte quelle antichissime porte marroni: ho scelto questo, ora sì che fanno la differenza

Basta con quelle porte marroni in casa buie e tristi: ecco la nuova tendenza per quest'anno che porterà colore e armonia nei vari ambienti.

Le porte in casa sono senza dubbio tra gli elementi irrinunciabili da avere in casa. Hanno tantissime funzioni e sono studiate per scopri ben precisi. In primis, permettono di separare gli ambienti, creando divisioni tra le stanze per organizzare meglio gli spazi. Inoltre, aiutano a garantire la giusta privacy, offrendo riservatezza in ambienti come camere da letto e bagni.

Ma non è tutto, perché le porte permettono anche di isolare rumori e odori, aiutano infatti a ridurre la propagazione di suoni e odori tra le stanze. C’è poi ovviamente anche il fattore sicurezza, in quanto le porte di ingresso e quelle con serrature proteggono dagli intrusi. Infine permettono di regolare temperatura e luce, impedendo la dispersione del calore o il passaggio della luce in alcune zone. E poi c’è ovviamente l’aspetto estetico, in quanto le porte possono contribuire al design e allo stile della casa.

Porte marroni addio, è questa la nuova tendenza per il 2025

Ovviamente, esattamente come capita per ogni elementi di arredo che abbiamo in casa, anche le porte sono soggette a quella che è la moda del momento. Un tempo, infatti, quella che andava per la maggiore era quella di scegliere delle porte marroni per gli ambienti domestici, tuttavia, con il passare degli anni sono ormai passate fuori moda e la nuova tendenza per quest’anno è ben lontana da questo colore.

Ma quale sarà la tendenza ufficiale per tutto questo 2025? Sicuramente i colori scuri come il marrone non sono più di moda, non solo perché ormai datati, ma soprattutto perché tendono ad essere buie e a ‘soffocare’ ancora di più gli ambienti, soprattutto se particolarmente piccoli. Per quest’anno gli spazi dovranno essere armoniosi, luminosi e soprattutto più ampi e per questo i colori chiari saranno quelli su cui puntare.

Quindi, si a porte bianche, che si sposano alla perfezione con ogni stile e ad ogni tipo di arredamento. Sono ideali per ingrandire gli ambienti e permettono di avere un effetto visivo davvero gradevole. Donano luce, armonia e creano la giusta atmosfera in casa. Sì, anche alle porte fango e tortora, che permettono di completare gli ambienti con un tocco chic ed elegante, oltre ad essere belle anche da un punto di vista estetico. Quindi, per questo 2025 optare per questi 2-3 colori per le porte di casa e l’effetto sarà completamente diverso.