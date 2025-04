Addio Inter, Bastoni se ne va in bianconero: 65 milioni

Simone Inzaghi sta vivendo la fase più delicata e decisiva della stagione. In poche settimane si decideranno praticamente tutti gli obiettivi ancora in ballo per l’Inter che è in lotta su più fronti per portare a casa titoli importanti.

Poi sarà tempo di guardare alla prossima estate che offrirà una sessione di calciomercato intensa, che potrebbe andare a modificare ulteriormente la struttura della squadra meneghina. Al netto di quelle che potranno essere le entrare per migliorare la qualità e la profondità complessiva del roster di Inzaghi, Marotta e soci dovranno soprattutto guardarsi le spalle da altri club a caccia di calciatori interessanti.

In questo senso nell’organico dell’Inter c’è un calciatore in particolare che rischia di far gola a molte. Il riferimento è senza dubbio ad Alessandro Bastoni, uno dei migliori difensori del campionato italiano e leader sia dei nerazzurri che della Nazionale di Spalletti. Si tratta di un centrale di grande valore capace di abbinare qualità tecnica, posizionamento, esperienza ed un’età ancora relativamente giovane. Un calciatore completo che di conseguenza rischia di muovere cifre importanti da parte soprattutto dei facoltosi club inglesi.

In particolare ci sarebbe una società ambiziosa di Premier League che potrebbe volere Bastoni per innalzare la cifra tecnica del reparto difensivo in caso di ritorno in Champions League.

Calciomercato Inter, il Newcastle sogna in grande: mirino su Bastoni

La lotta per un posto Champions si fa serrata anche in Premier dove il Newcastle dell’ex milanista Tonali, che nelle scorse settimane ha vinto la Coppa di Lega, ha tutta l’intenzione di provare a strappare il pass necessario per giocare nella massima competizione continentale.

In caso di qualificazione Champions i Magpies, società già particolarmente facoltosa, avrebbero maggiore forza economica ed ulteriore appeal per poter lanciare l’assalto anche ai big di alcuni top club europei. Tra questi proprio Bastoni che ha con l’Inter un contratto blindato fino al 2028, con un legame peraltro fortissimo con società e tifosi.

Difficile quindi immaginare il centrale della Nazionale lontano dalla Milano nerazzurra, eppure il Newcastle con la forza della Champions potrebbe provare a lanciare un assalto da 65 milioni di euro per far vacillare Marotta e soci. Al netto della presenza in bianconero anche del connazionale Sandro Tonali, appare comunque complicato pensare che Bastoni possa lasciare l’Inter, club dove si trova benissimo, per intraprendere un’avventura in quel di Newcastle.