Dormire, è meglio farlo con la finestra aperta o chiusa? La risposta ha davvero dell’incredibile

Per dormire, meglio tenere la finestra aperta o la finestra chiusa? La risposta non è poi così scontata come tutti possono pensare.

Dormire in modo sereno, soprattutto dopo una lunga e dura giornata, è fondamentale non solo per riposare bene, ma in modo particolare è necessari per permettere al proprio corpo di ricaricare le batterie e di ottenere le energie necessarie per affrontare un nuovo giorno. Ecco perché sarà necessario creare la situazione ottimale per poter riuscire a dormire bene, evitando risvegli continui, che possono compromettere la qualità del sonno.

Ciò nonostante, sono tantissimi i fattori che possono influire sulla corretta qualità del sonno e spesso tendono a minare, anche seriamente, il riposo notturno facendoci così svegliare il giorno dopo ancora più stanchi di quanto lo eravamo la sera precedente. Ecco perché oltre ad evitare pessime abitudini prima di coricarsi, come ad esempio mangiare pesante, bere alcolici o usare dispositivi elettronici come smartphone e tablet, sarà altrettanto importante creare un ambiente ottimale in cui dormire.

Per dormire bene meglio finestre aperta o chiusa? Cosa si è scoperto di recente

La camera da letto è il luogo in cui tutti ci rechiamo per andare a dormire, ecco perché dovrà essere ‘perfetta’ e non dovrà avere alcun tipo di distrazione che possa influenzare sulla buona qualità del nostro sonno. Di recente, inoltre, uno studio dell’Università di Eindhoven ha svelato una verità che in pochi sanno, ma su cosa puntava questo studio? Praticamente la sua finalità è stata capire se si dorme meglio con la finestra aperta o con la finestra chiusa e la risposta ha spiazzato tutti.

Lo studio in questione, ha monitorato 17 soggetti che hanno dormito per diversi giorni alterando finestra aperta e finestra chiusa ed analizzando poi i risultati finale è emerso che le notti con ventilazione naturale, anche solo con una finestra socchiusa o una porta aperta, si sono rivelate più riposanti. Ma perché esattamente accade questo? Semplicemente perché lasciando un riciclo di aria continuo, la concentrazione di anidride carbonica è nettamente più bassa, creando un ambiente più sano e fresco, aiutando così a riposare molto meglio.

Quindi, dormire con la finestra aperta o anche leggermente socchiusa, aiuta ad ottenere una maggiore circolazione d’aria, che può aiutare a dormire serenamente. Permette di creare una temperatura interna più fresca, utile soprattutto in estate e aiuta a ridurre l’umidità nella stanza. Insomma, si tratta di un semplicissimo gesto, che potrà cambiare prima di tutto la qualità del sonno e di conseguenza anche quella della vita, migliorandola nettamente.