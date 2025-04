Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Matteo incredulo, spunta dal nulla il pericolosissimo rivale

Trame sempre più fitte al Paradiso delle Signore. La soap in onda nel daytime di Rai 1 si prepara per la volata finale di una stagione che ha confermato in pieno i successi degli anni passati, con ascolti quasi sempre intorno al 20% (e anche oltre) di share. Non per nulla la stagione numero 10 della serie è stata rapidamente messa in cantiere.

Appuntamento dunque a settembre 2025 con il nuovo ciclo di puntate inedite. Giusto il tempo di registrare i nuovi episodi presso gli Studi Videa di Roma. Nel frattempo molte storie stanno arrivando al dunque. Una delle più avvincenti riguarda Matteo Portelli, il bel contabile del negozio passato, se così si può dire, dall’inferno al paradiso in questa stagione.

Uscito a pezzi dalla truffa Hofer, lasciato dalla fidanzata Maria e in rotta col fratello Marcello, Matteo si è riscattato grazie alla vicinanza di Odile, la figlia ritrovata della contessa che dopo averlo accidentalmente investito in una delle puntate iniziali lo ha spronato in tutti i modi. Tra i due si è fatto strada un sentimento che va al di là della semplice amicizia. Ma nelle prossime puntate spunterà un terzo incomodo: un pericolosissimo rivale per il ragioniere.

Anticipazioni Il Paradiso: nuovo rivale in vista per Matteo?

Nelle prossime puntate del Paradiso Matteo e Odile saranno sempre più vicini. L’intesa tra i due, impegnati nell’ennesima collaborazione musicale, crescerà. Ma stando alle anticipazioni qualcuno potrebbe minare alla radice il feeling sempre più evidente tra Odile e Matteo. Parliamo del produttore cinematografico Guido Castelli.

L’interesse comune per la musica ha portato lontano i due giovani che dopo aver composto il brano per Il Paradiso delle Signore e la canzone portata da Michelino allo Zecchino d’oro si sono lanciati in un’altra avventura: un pezzo per un nuovo musicarello, molto apprezzato da Guido Castelli, pronto a dare loro una chance per emergere.

Il produttore rimarrà molto colpito dall’incontro con Matteo e Odile. In particolare, inutile dirlo, verrà affascinato dalla bella e raffinata rampolla della famiglia Sant’Erasmo. Proprio durante una cena a villa Guarnieri mamma Adelaide – che ha l’occhio lungo – noterà uno strano scambio di sguardi tra Castelli e la figlia e penserà che ci sia del tenero tra Odile e il produttore.

Castelli dal canto suo vorrà saperne di più da Odile sulla natura del suo rapporto con Matteo. Guido la inviterà a una serata musicale e la cosa non lascerà indifferente Matteo. Marcello proverà a esortare il fratello a farsi avanti con Odile. Insomma: Portelli dovrà fare i conti con un rivale che potrebbe mettersi in mezzo tra lui e Odile. Come finirà questa storia? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.