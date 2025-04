Nessuno lo immagina ma lo smartphone può diventare davvero pericoloso: questa volta la batteria non c’entra

I telefoni cellulari, oggi detti più comunemente smartphone, sono diventati una vera e propria estensione di noi stessi. Li usiamo in continuazione, e sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui al massimo si potevano fare solo telefonate e inviare qualche semplice SMS. In quest’epoca così moderna sono completamente cambiati, fino a diventare dei veri e proprio pc portatili.

Non c’è un solo momento della giornata in cui non abbiamo il nostro telefono tra le mani, lo tocchiamo in continuazione, mentre mangiamo, mentre siamo nel bagno e anche mentre siamo nel letto. Tutti gesti comunissimi, ma che in realtà possono nascondere un pericolo non di poco conto e mettere seriamente a rischio la nostra salute. Ecco perché prima di continuare ad utilizzare lo smartphone in questo modo, c’è una cosa molto importante da conoscere.

Attenzione a come si utilizza lo smartphone, può diventare un serio pericolo

In questi ulti anni, soprattutto a causa del Covid, abbiamo imparato l’importanza di igienizzare e sanificare non soltanto gli ambienti che ci circondano, ma anche determinati oggetti con cui entriamo in contatto ogni giorno. Un’azione importante, perché senza saperlo, sono proprio gli oggetti più comuni ad essere ‘pericolosi’. Fra questi c’è ovviamente lo smartphone che rientra tra gli oggetti più sporchi con cui entriamo in contatto ogni giorno.

Ma cosa vuol dire tutto questo? Uno studio condotto dall’Università dell’Arizona ha dimostrato che i telefoni cellulari possono contenere dieci volte più batteri rispetto alla maggior parte delle tavolette del WC. Un dato allarmante, ma soprattutto impressionante se si pensa che la maggior parte delle volte prendiamo lo smartphone anche mentre siamo nel letto o magari mentre stiamo mangiano e con le stesse mani poi prendiamo il cibo da portare alla bocca.

I risultati dello studio, mostrano come sulla maggior parte delle superfici degli smartphone siano stati trovati microbi di Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, tutti capaci di provocare infezioni intestinali, cutanee e respiratorie. Quindi, per evitare di ritrovarsi in situazioni poco piacevoli e soprattutto per non correre alcun tipo di rischio, sarà estremamente importante igienizzare lo smartphone ogni giorno e dedicare maggiore attenzione anche alla cover, soprattutto se non si rimuove da tempo. Per farlo basterà usare una semplice soluzione disinfettante ed il gioco è fatto.