Tudor già al capolinea, la Juve ha deciso: nome super al suo posto

L’arrivo di Igor Tudor alla Juventus ha nuovamente rimescolato le carta per i bianconeri, chiamati a dare una sterzata decisiva ad una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative.

L’esonero di Thiago Motta ha rappresentato il tentativo da parte della società di provare a chiudere nel migliore dei modi un’annata iniziata con ben altri auspici ma che però ha portato in dote solo enormi delusioni nelle coppe e un passo in campionato lontanissimo da chi lotta per il titolo. Tudor quindi nelle gare che mancano da qui al termine della Serie A dovrà collezionare quanti più punti possibili per raggiungere l’obiettivo minimo dell’annata juventina rappresentato dalla qualificazione alla prossima Champions League.

La massima competizione europea è un passaggio obbligato per i bianconeri, soprattutto dal punto di vista economico in ottica calciomercato. Lo stesso futuro prossimo di Tudor è strettamente legato alla stessa situazione. Il croato ex Lazio e Verona ha firmato un contratto fino a fine giugno 2025 che prevede al suo interno il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions.

‘La Gazzetta dello Sport’ inoltre evidenzia come la Juve stessa si sia cautelata con una clausola che entro il 30 luglio consente di annullare l’eventuale vincolo dietro il pagamento di una penale.

Calciomercato Juventus, Tudor è solo di passaggio: quattro nomi per la panchina

La Juventus quando ha scelto Tudor ha quindi preferito andare esclusivamente su un traghettatore, senza vincolarsi a lungo termine anticipando anche la scelta per il prossimo anno.

Tale decisione è determinata dall’intenzione della società di valutare attentamente l’impatto dell’allenatore sulla squadra pensando poi anche ad altri profili per il futuro. La rosea da questo punto di vista apre il casting sottolineando come la Juve abbia Antonio Conte in pole nella corsa alla panchina del futuro, fermo restando il contratto in essere col Napoli e le difficoltà di trattativa con De Laurentiis.

Oltre al grande ex che oggi sta facendo meraviglie all’ombra del Vesuvio ci sono in corsa anche Roberto Mancini, a caccia di una panchina di club dopo anni con le nazionali, Stefano Pioli, già verso la fine dell’esperienza araba, ed infine Gian Piero Gasperini che a Bergamo sembra arrivato al capolinea dopo una lunga e fruttuosa storia d’amore.

Nel lotto dei nomi del futuro c’è inoltre anche quello di Tudor che pure verrà valutato in base al suo lavoro da qui alla fine della stagione.