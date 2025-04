Berrettini, clamoroso balzo nella classifica Atp: cosa succede

Matteo Berrettini sta gradualmente tornando ad alti livelli dopo i tanti problemi delle scorse stagioni. Gli infortuni ed un calo generale hanno condizionato una parte di carriera del finalista di Wimbledon 2021, che è a caccia della migliore condizione possibile nella speranza di tornare ai fasti di un tempo, quando riuscì anche a raggiungere sesta posizione nel ranking ATP.

La potenza dei colpi, l’efficacia, il servizio ed anche i risultati stanno via via tornando quelli dei giorni migliori e lo certificano le performance nel ‘Sunshine Double’, la doppietta americana tra Indian Wells e Miami che gli ha ridato enorme consapevolezza in vista del prossimo futuro.

Berrettini ha infatti collezionato un’eliminazione al terzo turno di Indian Wells per mano di Tsitsipas, per poi alzare ulteriormente i giri del motore nella trasferta in Florida dove ha ceduto il passo solo ai quarti di finale a Fritz. Si tratta di forti iniezioni di fiducia per il classe 1996 romano, che ha così ripreso anche la sua corsa nella classifica ATP dove sta provando a scalare posizioni con il chiaro obiettivo di tornare presto anche in top 20, lì dove manca addirittura dal maggio 2023.

Per raggiungere tale traguardo servirà prima di tutto la continuità che spesso gli è mancata, sia in termini di risultati che dal punto di vista strettamente fisico. Berrettini sta gradualmente tornando a buoni livelli e dopo la doppietta interessante sul cemento americano scalda i motori per la stagione sulla terra rossa che potrebbe regalare soddisfazioni importanti.

Classifica ATP, è partita la caccia alla top 20 per Berrettini

A commentare la fase di grande crescita ci ha pensato lo storico coach di Berrettini, Vincenzo Santopadre che a ‘tennis talk’ di ‘Supertennis’ ha ammesso: “Sta alzando il suo livello. È voglioso di giocarsi tutti i punti, soprattutto quelli importanti. Ha trovato un buon equilibrio tra la sua severità che lo porta a esigere il massimo da se stesso e il piacere di competere. C’è solo da continuare su questa strada”.

La strada è quella della crescita che passa dunque da Monte-Carlo, primo masters 1000 su terra rossa, passaggio fondamentale per puntare ad un rientro tra i primi 20 della classifica ATP.

L’obiettivo è distante ad oggi 565 punti, ed è un traguardo che di questo passo potrebbe anche festeggiare proprio a margine degli Internazionali d’Italia nel torneo di casa in quel di Roma. L’intera fase di stagione sul rosso sarà da sfruttare per Berrettini che nel totale vedrà uscire solo 250 punti: una chance importante per tornare a brillare.