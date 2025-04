“Non mollare”, Tamberi con le lacrime agli occhi: messaggio improvviso

Gianmarco Tamberi è una delle leggende dello sport e in particolare dell’atletica italiana e i suoi risultati sono andati di pari passo con la crescita del salto in alto e della popolarità di questo sport. Le sue particolari esultanza e i suoi modi di fare in pista hanno attirato il pubblico e parliamo di un personaggio che è sempre stato circondato da grandissimo affetto.

Per questo quando parliamo di Tamberi trattiamo di un’atleta che ci ha regalato e probabilmente ci regalerà tantissime emozioni. L’ultima esperienza alle Olimpiadi non rovinerà l’immagine dello sportivo che anzi è riuscito ad arrivare in finale nonostante un problema importante come i calcoli renali e come l’influenza che per giorni lo aveva assalito. Tamberi sa più di tutti quando gli infortuni possono condizionare la tua carriera.

Anche per questo il noto fenomeno di salto in alto è stato tra i primi a porgere il proprio augurio per riprendersi il prima possibile alla campionessa di sci Federica Brignone, neo vincitrice della Coppa del Mondo di sci e protagonista negli ultimi giorni di un grave incidente. La Brignone ha subito un grave infortunio e le immagini stanno facendo ancora di più il giro del web.

Incidente Brignone, paura da parte di tutti: arriva anche il post di Tamberi

Frattura scomposta e rottura del perone per Federica Brignone il cui infortunio la costringerà ad uno stop di diversi mesi. Ora l’obiettivo dell’azzurra è recuperare per i Giochi Olimpici invernali in programma in Italia a Milano 2026. L’obiettivo è questo e Federica sta provando a reagire pian piano dopo questa pesante batosta. Con un post su Instagram ha anche scherzato e Gianmarco Tamberi è stato tra i primi grandi sportivi a commentare.

Federica Brignone ha postato su Instagram una foto post operazione e con il sorriso ha scherzato spiegando: “Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta l’ho fatta grossa” e poi un lungo post per ringraziare la troupè medica che l’ha operata. Tanti campioni hanno mandato un messaggio di auguri alla campionessa azzurra e tra questi anche Tamberi.

L’atleta ha scritto sui social della sciatrice e ha postato una Instagram Stories per la campionessa scrivendo: “Forza campionessa, non mollare!!! Fidati… sarà ancora più bello” ed ha poi inserito alcuni emoji delle medaglie che celebrano la nota sciatrice che ora ha messo nel mirino le Olimpiadi 2026.