Inps, maxi stangata per gli italiani: slitta uno dei bonus più attesi

Negli ultimi anni la situazione economica dell’Italia ha vissuto momenti piuttosto difficili e specialmente per i più giovani è difficile andare avanti e creare il proprio futuro. Sia per i single che per le coppie ci sono numerose problematiche, l’aumento degli affitti e l’inflazione oltre a costanti spese dovute alle tasse e di certo ora l’INPS non aiuta. L’ultimo avviso è piuttosto problematico e migliaia di italiani sono in costante attesa.

Negli ultimi mesi lo storico ente italico sta provando ad aiutare la popolazione mediante alcuni bonus, bonus davvero di tutti i tipi. Uno in particolare tende ad aiutare le famiglie e si cerca una soluzione il prima possibile; stiamo parlando della domanda per i bonus relativi alle nascite di piccoli nel 2025. Si attende il via libera da parte del Ministero del Lavoro, e ci vorrà un pò di tempo ma andiamo a vedere nello specifico cosa si intende.

Marina Elvira Calderone sta valutando la bozza del Disegno di Legge e ci sono ancora alcuni dettagli da valutare come chiarire chi ha diritto a questo bonus e specialmente il periodo entro cui far domanda. Quest’ultimo dato serve per dare spazio anche alle persone che hanno visto la nascita di nuovi piccoli tra il mese di Gennaio e quello di Marzo. L’obiettivo è far cominciare questo bonus entro metà o la fine di Aprile.

Bonus Nascite, l’INPS fa chiarezza: ecco tutti i dettagli

Se tutto va bene l’obiettivo è far uscire la circolare INPS entro metà mese o comunque prima di Pasqua e sono state definite tutte le istruzioni per fare domanda. In primo luogo sappiamo che si potrà fare richiesta mediante i canali ufficiali dell’Inps o grazie all’aiuto del Caf, ma verranno istituiti anche i Contact Center o un numero verde specifico per questo settore.

Ovviamente bisogna verificare che il proprio ISEE rientri all’interno di ciò che chiede l’Inps per aderire a questo bonus. Inoltre arrivano novità sul metodo di pagamento del Governo. L’Inps trasferirà il denaro sul conto dei cittadini direttamente e non mediante nessuna carta prepagata, ma andiamo a vedere dettagli riguardo il bonus bebè 2025:

almeno uno dei genitori deve avere residenza in Italia

ISEE familiare fino ad un massimo di 40 mila euro annui.

Lo Stato non chiede altri requisiti e chiunque possegga questi requisiti può richiedere questo bonus.