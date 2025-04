Quest’estate metti subito queste due piante in casa: rinfrescano l’aria e ti fanno risparmiare tanti soldi

Per contrastare l'umidità estiva basterà mettere una di queste due piante in casa: rinfrescano l'aria e ti fanno vivere meglio e senza condizionatore.

Nonostante la stagione estiva sia una di quelle più amate per tantissimi motivi, non possiamo di certo negare che si porta dietro una serie di svantaggi non indifferenti. Il più comune e anche quello che crea più problemi, è proprio il forte caldo con cui combattere, temperature elevate ed un’aria ricca di umidità che rendono impossibile trovare giovamento anche nei punti più freschi della città.

Quando il caldo intenso si fa sentire, nemmeno in casa si riuscirà a stare bene, gli ambienti risulteranno roventi e l’aria sarà così ricca di umidità da far sudare anche stando fermi. Una situazione critica, che però può essere risolta con l’utilizzo di impianti di raffrescamento, come ventilatori e condizionatori. Ovviamente tutto questo ha un costo, che di questi periodi risulterà anche abbastanza elevato.

Due piante da mettere in casa che rinfrescano l’aria in estate

Oltre a delle conseguenze economiche, usare per troppo tempo condizionatore e ventilatore, può avere anche un impatto sulla salute, provocando raffreddore, mal di testa e anche dolori articolari. Insomma, sembrerebbe non esserci una giusta via d’uscita che non abbia spiacevoli conseguenze. Ma è davvero così? La risposta fortunatamente è no! Tutto questo infatti, potrà essere evitato grazie a due piante, che messe in casa catturano l’umidità e purificano l’aria.

Grazie alle loro incredibili proprietà, da sempre le piante in casa sono un vero toccasana per la salute. Alcune di esse, infatti, sono in grado di purificare l’aria, catturando tutte quelle sostanze tossiche che provocano i più svariati problemi. Due in particolare, inoltre, sono perfette in estate perché capaci di neutralizzare l’umidità presente in casa e che ci fa sentire più caldo rispetto alla reale temperatura.

La prima pianta da mettere in casa è la Epipremnum aureum, si tratta di una specie molto nota e quindi facile da trovare. Incredibilmente resistente, non richiede particolari attenzioni, vive perfettamente anche con temperature che arrivano sui 30 gradi ed è perfetta per catturare tutta l’umidità in eccesso. L’altra pianta è Raphis Excelsa, molto simile ad una piccola palma, che può arrivare fino a 3 metri di altezza. Proprio per le sue dimensioni necessità di uno spazio importante in casa. Una volta posizionata, sarà in grado di neutralizzare l’umidità e di purificare l’aria. Quindi, non resta che mettere in casa una di queste due piante per non patire più il caldo.