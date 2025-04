Ecco perché dovresti sempre lavare i vestiti appena acquistati: la verità è agghiacciante

Quando ci sentiamo un po’ giù di morale o abbiamo voglia di cambiare completamente look, fare shopping è una delle attività che maggiormente ci fanno stare meglio. Che sia solo una semplice maglietta o un intero guardaroba non importa, ciò che conta è riuscire a distrarsi e a passare qualche ora in totale spensieratezza, meglio ancora se si riesce anche a fare qualche buon affare.

Passeggiare tra i negozi, magari chiacchierano con i propri amici, o navigando tra i vari siti di e-commerce, è senza dubbio un momento di puro godimento. Riuscire a trovare qualcosa che soddisfi i nostri gusti ci fa sentire soddisfatti e anche realizzati, meglio ancora se pagato poi ad un prezzo stracciato. Sicuramente le nostre finanze non saranno proprio di questa stessa idea, ma alzi la mano chi è che non farebbe shopping tutti i giorni.

Mai commettere questo errore con i vestiti appena acquistati: li devi subito lavare

Una volta tornati a casa, soddisfatti di ciò che abbiamo appena preso, la tentazione di indossare e sfoggiare subito i capi nuovi sarà così forte, da farci togliere immediatamente etichette e cartellini per infilare senza indugio il nuovo acquisto. Fin qui nulla di nuovo, ma è proprio in questo preciso instante che si commette un errore anche piuttosto serio e che in realtà non andrebbe mai commesso, ossia indossare i vestiti nuovi senza prima averli lavati.

Ma perché è così importante lavare i vestiti nuovi? Le motivazioni ovviamente sono varie, ma hanno tutte un’importanza da non trascurare. In primo luogo, gli abiti che noi vediamo nelle vetrine e troviamo poi ben piegati sugli scaffali, prima di arrivare esattamente lì, sono passati per tantissime mani. A partire dal momento in cui vengono prodotti, fino a quando vengono sistemati, verranno toccati e maneggiati da tantissime persone, che ovviamente non è detto che abbiano le mani pulite.

In secondo luogo, messi esposti nel negozio, accumulano sporco e polvere, che possono anche provocare reazioni allergiche. C’è poi anche il fattore che molti di questi capi possono essere stati provati da altri, e di conseguenza non sono poi il massimo dell’igiene. Infine, c’è anche il lato legato ai colori usati in fase di produzione. Molti di questi, infatti, tendono ad essere trasferiti sulla pelle. Quindi, per evitare ogni tipo di rischio i capi nuovi devono essere necessariamente lavati prima di essere indossati.