Basta davvero camminare per perdere peso? Secondo l’esperto è questo ciò che devi sapere

Per perdere peso è davvero sufficiente camminare? La risposta non è poi così scontata come sembra e fare chiarezza ci pensa direttamente l'esperto.

Ora che l’estate si avvicina, in molti sfruttano i mesi che mancano per cercare di buttare già qualche chiletto e per non farsi trovare impreparati alla prova costume. C’è chi ha giocato d’anticipo e si è mantenuto in forma tutto l’anno e chi invece tenta il tutto per tutto per non sfigurare in spiaggia. Un’impresa sicuramente non impossibile, ma che richiede ovviamente le dovute accortezze e attenzioni.

Ovviamente il primo passo per riuscire ad ottenere l’obiettivo prefissato è quello di iniziare a mangiare sano, adottando un alimentazione controllata, evitando tutti quei cibi che non fanno bene né alla salute, né favoriscono la perdita di peso. Il secondo passo importante è quello di iniziare attività fisica, affinché la combinazione di questi due elementi possa aiutare a bruciare le calorie necessarie.

Basta davvero camminare per perdere peso? Ecco cosa dice l’esperto

Tuttavia, spesso per mancanza di tempo o semplicemente per pigrizia, recarsi in palestra non sembra poi essere un’idea allettante. Ecco perché sempre più persone preferiscono camminare all’aria aperta, considerano questo come una vera e propria attività fisica. Ma è davvero così? O meglio, basta davvero solo camminare per riuscire a perdere peso?

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato l’esperto Alex Frustaci, strength & conditioning coach, che afferma con fermezza, che l’efficacia non sta nella quantità assoluta di passi, ma nella qualità del movimento, nella costanza e nell’intensità. Tutto ciò cosa sta a significare nell’atto pratico? Ciò che l’esperto ci tiene a sottolineare, è che per rendere efficace questo tipo di attività si dovrebbe camminare dai 30 ai 60 minuti al giorno, per almeno 4/5 volte la settimana.

Ma tutto ciò non basta, infatti, può definirsi un vero allenamento se si mantiene un ritmo sostenuto e che oscilla fra i 5 e i 6 km/h. In questo modo, si potrà mantenere il cuore in zona aerobica e si inizieranno a bruciare le dovute calorie, che in questo caso andranno fra le 300 e 500 calorie al giorno. Ovviamente, per rendere il tutto più efficace sarebbe preferibile percorre non sempre una strada piana, ma magari intervallata da piccole salite e da intervalli d’intesità, in modo tale da bruciare più calorie. Eseguita periodicamente quindi, anche questo tipo di attività aiuterà a tornare in forma per l’estate. Un metodo perfetto, per chi non ama stare chiuso tra le quattro mura di una palestra.