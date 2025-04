Sarà Allegri il nuovo allenatore, ritorno in Italia a un passo: conferma ufficiale

Al termine dell’attuale stagione in Serie A potrebbe esserci un altro importante valzer di panchine. Tante le big dal futuro incerto che dovranno andare probabilmente a caccia di una nuova guida tecnica.

Dall’Atalanta per il post Gasperini al Milan che dovrà ripartire dopo l’attuale regno Conceiçao, passando per la Roma a caccia di soluzioni fino alla Juventus che dovrà valutare Tudor per poi prendere probabilmente altre decisioni. Nell’incertezza che regna tra alcuni top club italiani c’è un nome che spesso circola con grande forza e che dopo un anno di pausa va a caccia di una nuova occasione.

Il riferimento è a Massimiliano Allegri che si è messo alle spalle l’ultimo triennio (quello del suo ritorno) non esaltante alla Juventus, ed ora potrebbe tornare in auge per la panchina di un’altra big. Dalla Roma che con Ranieri va a caccia del giusto erede fino al Napoli come suggestione qualora Conte dovesse lasciare passando per un clamoroso ritorno al Milan che potrebbe rappresentare la strada più intrigante e plausibile.

I rossoneri dovranno rifondare dopo un’annata quasi del tutto da dimenticare che ha nella Supercoppa Italiana l’unica gioia di una stagione ricchissima di problematiche. Allegri potrebbe quindi rappresentare l’usato garantito da cui ripartire in un momento così delicato della storia del ‘Diavolo’ che vede ormai lontane le prospettive di un ritorno in Champions.

Calciomercato, scelta fatta su Allegri: “Allenerà il Milan”

Nella cerchia di nomi che si valutano per il futuro Massimiliano Allegri è tra quelli più attivi ed ulteriori conferme arrivano dalle dichiarazioni di un noto giornalista che sembra non avere troppi dubbi.

Il destino dell’allenatore livornese potrebbe quindi legarsi nuovamente a quello del club meneghino come sottolineato da Fabio Ravezzani che a ‘QSVS’ ha parlato di una fonte che gli avrebbe rivelato un retroscena: “Allegri – secondo una fonte molto affidabile – si dice convinto che l’anno prossimo allenerà il Milan. Diciamo che Allegri parlando con una persona terza – poi magari lo voleva prendere per i fondelli – comunque tra un ‘Come va?’ e un ‘Come sta?’, ha rivelato: ‘L’anno prossimo allenerò il Milan“.

Rivelazione quindi molto forte che sembra indirizzare il nome di Allegri verso il suo ex club che dopo un’annata ricca di problematiche di ogni tipo potrebbe aver bisogno di affidarsi nuovamente ad una guida tecnica con enorme esperienza in Serie A come quella del livornese.