Esonero Mourinho, al suo posto un Top italiano: svolta Fenerbahce

La coda di polemiche dopo l’ultimo infuocato derby tra Galatasaray e Fenerbahce non sembra proprio volersi placare nonostante il trascorrere dei giorni.

Al netto del verdetto del campo a far discutere più di tutto è stato il gesto di Josè Mourinho che ha letteralmente preso per il naso il collega del Galatasaray, Okan Buruk. Al netto delle provocazioni del caso l’uscita del tecnico di Setubal resta piuttosto grave e porterà con se una pesante squalifica, oltre a porre ulteriori interrogativi sul suo prossimo futuro in Turchia.

Sulla questione è intervenuto lo stesso Gala con un comunicato che non lascia spazio ad interpretazioni: “Il danno arrecato al calcio turco dall’allenatore della squadra rivale, arrivato con la speranza di dare un contributo al nostro calcio, è cresciuto come una valanga negli ultimi 8 mesi”.

E poi ancora: “Ci dispiace che, invece di uscire allo scoperto e chiedere scusa a nome di questa persona, nota per comportamenti inappropriati accaduti anche in passato, ci tocca rispondere a una dichiarazione che è una presa in giro all’intelligenza della comunità calcistica turca”.

Mourinho però, oltre a scatenare le ire del club rivale, ha fatto innervosire anche la propria società che potrebbe quindi prendere dei provvedimenti.

Mourinho-Fenerbahce al capolinea: spunta il nome di Mancini

Al di là della stangata in termini di provvedimenti disciplinari da parte della Federcalcio turca, è lo stesso futuro di Mourinho ad essere in bilico.

Ci sarebbero infatti alcuni dirigenti del Fenerbahce che starebbero spingendo per una separazione dallo Special One, alla luce di un comportamento ritenuto inaccettabile per l’immagine del club. Va però evidenziato che il contratto del lusitano da oltre 10 milioni annui scadrà nel giugno 2026 e stando a quanto rivelato da ‘As’ prevede un’uscita economica non indifferente. Un suo eventuale esonero costerebbe infatti alla società turca la bellezza di circa 40 milioni di euro.

La decisione spetta quindi al presidente Ali Koc, indeciso alla luce della situazione. Qualora Mourinho dovesse arrivare al capolinea della sua avventura in Turchia il Fenerbahce potrebbe però affidarsi ad un tecnico dall’usato garantito che è attualmente a caccia di una nuova sistemazione.

Nello specifico potrebbe tornare in auge il profilo di Roberto Mancini, che dopo anni sulle panchina delle nazionali potrebbe tornare su quella di un club. Inoltre per l’ex ct azzurro si tratterebbe di un potenziale rientro in terra turca dopo aver guidato proprio il Galatasaray nell’annata 2013/14 nella quale ha portato a casa una coppa di Turchia.