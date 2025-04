Ho chiesto all’Intelligenza Artificiale come ottenere un guadagno extra da casa: ecco cosa mi ha risposto

In questo ultimo periodo e più precisamente da un paio d’anni a questa parte, l’Intelligenza Artificiale è diventata una presenza sempre più costante nelle nostre vite. Grazie alle sue funzioni, riesce a simulare processi cognitivi umani, come l’apprendimento e il ragionamento, per permettere ai computer di prendere decisioni e risolvere problemi in modo autonomo.

Ci sono diverse applicazioni dell’IA, che spaziano dai chatbot, agli assistenti virtuali, fino ai sistemi di raccomandazione, veicoli autonomi e molto altro. È un campo in continua evoluzione e ha il potenziale di trasformare molti aspetti della nostra vita quotidiana. Quello più utilizzato, è proprio quello in cui si pone una domanda e l’Intelligenza Artificiale elabora la risposta. I questi da porre possono essere i più svariati, a partire da una semplice richiesta di una ricetta, fino ad arrivare a qualcosa di più specifico.

Per ottenere un guadagno extra da casa ecco secondo l’Intelligenza Artificiale i lavori da svolgere

L’Intelligenza Artificiale è sicuramente uno strumento con un potenziale altissimo e che potrebbe seriamente cambiare molti aspetti della nostra vita. Oggi, ad esempi, per puro gioco abbiamo chiesto come ottenere un piccolo guadagno extra lavorando comodamente da casa e le risposte che abbiamo ottenuto ci hanno lasciato davvero senza parole. Si tratta di lavori, che se svolti in modo adeguato possono davvero portare un introito consistente. Ma scopriamoli subito nel dettaglio.

In un’epoca in cui gli aumenti sono all’ordine del giorno, dove la crisi economica fa sentire ancora il suo impatto, riuscire ad ottenere un guadagno extra è sicuramente un’idea da non disprezzare anzi, si tratta davvero di un qualcosa da prendere seriamente in considerazione. Ebbene, secondo l’Intelligenza Artificiale ecco quali sono i 3 lavori da svolgere da casa per guadagnare con un minimo sforzo:

Data Entry: si tratta di inserire, aggiornare o organizzare dati in sistemi informatici per aziende, istituzioni o e-commerce. Un lavoro che non richiede competenze particolari, se non quella di avere dimestichezza con il computer. Un’attività che può essere svolta senza vincoli di orari, perfetta quindi per chi ha già un altro lavoro da svolgere;

si tratta di inserire, aggiornare o organizzare dati in sistemi informatici per aziende, istituzioni o e-commerce. Un lavoro che non richiede competenze particolari, se non quella di avere dimestichezza con il computer. Un’attività che può essere svolta senza vincoli di orari, perfetta quindi per chi ha già un altro lavoro da svolgere; Creazione e vendita di corsi online: in questo caso bisogna avere le competenze in un campo specifico, solo in questo modo si potranno creare dei corsi ad hoc, che permetteranno di poter fare quello che piace, ottenendo anche un compenso finale;

in questo caso bisogna avere le competenze in un campo specifico, solo in questo modo si potranno creare dei corsi ad hoc, che permetteranno di poter fare quello che piace, ottenendo anche un compenso finale; Correttore di bozze: consiste nel rivedere testi per trovare errori grammaticali, di punteggiatura o di sintassi prima che vengano pubblicati. In giro ci sono diversi annunci che richiedono una figura del genere. Anche in questo caso non c’è vincolo d’orario, ma ovviamente esiste una scadenza da rispettare.

Si tratta di tre lavori che possono essere tranquillamente svolti da casa e che se fatti in modo adeguato permettono davvero di poter ottenere un guadagno extra anche piuttosto considerevole.