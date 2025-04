Triste addio a 35 anni, lo sport perde una delle più grandi stelle di sempre

Se ne va un’autentica leggenda dello sport mondiale, che lascia tutto a 35 anni per concentrarsi sulla prossima fase della propria vita, lasciando però un vuoto importante nel cuore dei tifosi.

Ha infatti chiuso ufficialmente la propria carriera la cestista Elena Delle Donne che ha annunciato il proprio ritiro dal basket con un lungo post su Instagram corredato da alcune foto in tenuta da gioco. La 35enne americana ha iniziato la sua vita sportiva da professionista nel 2013, quando fu selezionata al Draft come seconda scelta dalle Chicago Sky. Impatto devastante in WNBA per la Delle Donne che ha vinto subito il premio di Rookie dell’anno, facendo capire quale fosse il suo enorme valore.

Nel 2015 arriva quindi il prestigioso premio di MVP mentre due anni dopo cambia squadra approdando a Washington dove nel 2019 alza al cielo il secondo MVP della sua straordinaria carriera. 4 “All-WNBA First Team”, 1 “All-WNBA Second Team” e 7 convocazioni per l’All-Star completano un palmares che si fregia anche delle Olimpiadi 2016 e dei Mondiali 2018 con la Nazionale.

WNBA, si chiude la carriera di Elena Delle Donne: addio a 35 anni

Una carriera da favola quindi quella di Elena Delle Donne che a 35 anni appende le scarpette al chiodo con un messaggio su Instagram: “Uno dei miei libri per bambini preferiti mi chiede: “Come ha fatto ad arrivare così tardi così presto? ”. Me lo sono chiesto più e più volte nel processo di prendere la decisione di ritirarmi dal basket”.

Nel lungo messaggio la cestista americana aggiunge: “Poterlo dire ad alta voce è stata una delle parti più difficili della mia carriera. Il mio corpo sembrava prendere questa decisione prima che la mia mente la accettasse, ma ora so davvero che questa è la cosa giusta per me nel momento giusto”.

Ed infine ha chiuso con ulteriori ringraziamenti ed un passaggio sul prosieguo della sua vita: “Le parole non possono esprimere adeguatamente quanto io sia grato alla mia famiglia, a tutti i miei incredibili compagni di squadra, amici, dirigenti, sponsor, staff e soprattutto ai fantastici fan che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Questo gioco è stato la mia vita e sono grata per i ricordi e per quanto mi ha dato. È bello chiudere questo capitolo sapendo di aver dato tutta me stessa e non vedo l’ora che arrivi il prossimo!”.