Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide ora trema, rischia di perdere ciò che ama di più

Sempre ottimi risultati per Il Paradiso delle Signore. Il period drama di Rai 1 nella giornata di lunedì 7 aprile ha realizzato il 20,4% di share e raggiunto 1 milione e 632 mila spettatori. Il gran finale di questa nona stagione si avvicina sempre più (appuntamento con l’ultima puntata per venerdì 2 maggio) e le trame si infittiscono.

Una delle protagoniste assolute delle vicende che ruotano intorno al negozio di moda milanese è indubbiamente Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina, ormai figura iconica della serie ambientata a metà anni Sessanta, in pieno boom economico. Nelle ultime puntata la contessa di Sant’Erasmo ha fatto preoccupare tutti per il suoi problemi al cuore.

Ormai rassegnata a finire i suoi giorni, Adelaide si è convinta ad affrontare il suo male grazie alle insistenze di Odile. La contessina ha fatto pubblicare una lettera-appello sul giornale di Tancredi riuscendo a toccare il cuore della madre. La contessa così si è fatta operare da Enrico e ha superato il delicato intervento. Ma ora rischia di perdere la cosa che ama di più al mondo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide rischia di perdere il grande amore della sua vita

Gli appassionati ricordano certo uno dei momenti clou di questa stagione: la rivelazione di Adelaide sulla paternità di Umberto. Il dottor Brancaccio era stato chiaro: l’operazione delicata (e d’urgenza) alla quale si sarebbe dovuta sottoporre Adelaide era una roulette russa, con un 50% di probabilità di non farcela. Perciò la contessa, temendo di non sopravvivere, ha svelato a Umberto di essere il padre di Odile.

Insomma: una rivelazione bomba che ha scosso anche un tipo non particolarmente incline a romanticismi come il commendatore Guarnieri. Ma come la prenderà Odile? Adelaide come sappiamo ha superato l’operazione, ma la figlia è ancora all’oscuro di tutto. Le anticipazioni sul gran finale del Paradiso delle Signore rivelano che Adelaide sarà molto tesa per questa situazione.

Odile infatti, soprattutto all’inizio della stagione, ha più volte chiesto alla madre chi fosse il suo vero padre biologico. Adelaide però si è sempre trincerata dietro il silenzio (anche perché in quel momento era ai ferri corti con Umberto a causa della truffa Hofer). Ora però potrebbe iniziare a temere che Odile si possa allontanare da lei. La giovane potrebbe essere delusa dal fatto che la madre le abbia tenuto nascosta una verità tanto decisiva per la sua vita.

Umberto infatti vorrà dire la verità a Odile, per metterla al corrente dei fatti. Tra i due fin da subito – così come con la cugina Marta, che a questo punto è la sorella della ragazza – c’è stato un legame speciale, come se si conoscessero da sempre. Adelaide però frenerà la voglia del commendatore di rivelare la sua paternità alla figlia, convincendolo ad attendere il momento giusto.

Guarnieri accetterà per non far agitare il cuore provato della sua ex e rispetterà i tempi della contessa. Come reagirà però la contessina quando verrà a sapere come stanno le cose? Il timore di perderla si rivelerà solo una paura infondata? O effettivamente Odile potrebbe allontanarsi dalla madre accusandola di non essere stata sincera con lei? Le anticipazioni non lo dicono. Non resta che attendere le puntate finali de Il Paradiso delle Signore.