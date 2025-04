A Roma ti offrono 1000 euro più le spese per l’hotel per un solo giorno di lavoro: come candidarsi

Come candidarsi a un annuncio sorprendente: offerti 1.000 euro per un'unica giornata di lavoro nella Capitale, spese dell'albergo comprese.

Il mondo del lavoro italiano è noto per avere stipendi non precisamente da urlo. Non lo diciamo noi ma il Rapporto mondiale sui salari a cura dell’Organizzazione mondiale del lavoro, pubblicato lo scorso 24 marzo. Dall’indagine emerge che l’Italia si conferma fanalino di coda del G20 sul fronte dei salari, inferiori di 8,7 punti rispetto al 2008, anno della crisi finanziaria.

Tra le economie avanzate e emergenti il nostro Paese è l’unico nel quale le retribuzioni reali – al netto dunque dell’inflazione – sono ancora più basse dei livelli precedenti alla crisi finanziaria che ha investito le economie di tutto il mondo nel 2008. In un contesto come questo appare perciò particolarmente allettante una sorprendente offerta di lavoro pubblicata di recente.

Mille euro: fin troppo spesso questa cifra può essere l’importo di un (magro) stipendio mensile. Ma mille euro per una sola giornata lavorativa a Roma, spese per l’albergo incluse, beh, sono tutto un altro affare. Ma di cosa si tratta e come candidarsi a questa opportunità davvero insolita che permetterà di racimolare in un solo giorno un bel gruzzoletto? È più facile di quanto si può credere.

1.000 euro per un giorno di lavoro a Roma: come candidarsi

Recentemente è apparsa una interessantissima offerta di lavoro: 1.000 euro per assaggiare il menu di un ristorante stellato. Si tratta di fare il “tester” – così viene definita dall’annuncio la posizione ricercata. Chi verrà selezionato potrà passare una giornata nel ristorante “Pipero Roma” (una stella Michelin dal 2012) di Alessandro Pipero, vincitore del premio “The best chef”.

Il “tester” sarà chiamato ad assaggiare le dieci portate del menu degustazione dell’executive chef Ciro Scamardella, dal costo di 200 euro (escluso però il calice di vino in abbinamento al menu). Come è facile immaginare sono già in molti a essersi proposti. Quasi 400 persone hanno già inviato la loro candidatura all’annuncio presente su molte piattaforme (a cominciare da InfoJobs).

Per candidarsi al posto di “tester” per un giorno nel lussuoso ristorante romano basterà avere un profilo sulla piattaforma (o crearlo in pochi minuti). Non sono richiesti titoli di studio specifici o esperienze pregresse, soltanto la passione per la ristorazione. Il compenso, come detto, è pari a 1.000 euro netti, comprese le spese per il trasporto e l’hotel a Roma.

Il ristorante “Pipero Roma” si trova nel centralissimo corso Vittorio Emanuele II ai numeri 246, 248 e 250, a pochi passi da San Pietro e da Castel Sant’Angelo. L’attività del tester comprende la creazione di contenuti e la condivisione di feedback sull’esperienza (tanto che il blog di InfoJobs consiglia di inviare i link dei propri profili social) a scopo evidentemente promozionale. Appare chiaro che un alto numero di follower può essere un ottimo biglietto da visita per il superamento della selezione.