Per Pasqua stupisci i tuoi ospiti, realizza in casa questo bellissimo centrotavola: ti costa pochissimo

Stupisci gli ospiti e lascia tutti a bocca aperta con questo bellissimo centrotavola per Pasqua: in poche mosse realizzi una vera opera d'arte

Mancano ormai pochi giorni per l’arrivo della Pasqua e in molti hanno già deciso consa fare durante queste festività. C’è chi è già pronto a chiudere la valigia per staccare la spina giusto per un paio di giorni, chi magari ha già prenotato un pranzo fuori e chi ancora ha organizzato un pranzo a casa, invitando così amici e parenti a passare del tempi insieme.

Per chi ha deciso di restare a casa, sicuramente è già pronto il menù di Pasqua e sono state già decise tutte le varie portate che verranno servite. Ora manca soltanto una cosa per completare il tutto, ossia decidere come apparecchiare la tavola, perché, soprattutto se ci sono ospiti, sarà necessario darle la giusta importanza senza trascurare alcun dettaglio.

Centrotavola di Pasqua, con queste idee lo realizzi subito in casa

Uno degli aspetti positivi della Pasqua, è che cadendo in genere già in primavera, si possono utilizzare tantissimi colori che rappresentano proprio la rinascita della natura. Giallo, verde, e rosa, sono perfetti per ricrear in casa l’atmosfera pasquale e anche primaverile portando un tocco di colore in casa. E proprio queste tonalità, saranno perfette per creare in casa un bellissimo centrotavola da usare per Pasqua.

Anche se in giro è possibile trovare tantissimi centrotavola di Pasqua già pronti, realizzarlo in casa è davvero semplicissimo e soprattutto economico. Per chi ama il fai da te ed ha un minimo di manualità con nastri, forbici e colla, questo è il momento perfetto per dare libero spazio alla creatività e realizzare dei bellissimi centrotavola handmade. Le idee di certo non mancano e con pochissimi materiali il gioco è fatto.

Una delle prime idee da poter sfruttare è quella che prevede l’utilizzo di candele, rametti e vasi di vetro. Basterà inserire la candela all’interno del vaso e aggiungere i rametti per dare un tocco di eleganza. Si possono aggiungere anche delle piantine tutte intorno, per ricreare proprio la natura. Un’altra idea molto veloce è quella di utilizzare i fiori che ci sono in questo periodo disponendoli direttamente in un vaso. Si potrà scegliere tra tulipani, narcisi e giacinti. Infine, c’è il classico centrotavola fatto con le uova colorate e in questo caso sarà ancora più semplice acquistare quelle che più ci piacciono e metterle all’interno di un cestino.